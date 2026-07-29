Вафлиге салған: қызылордалық түрмедегі танысына есірткі алып өтпек болған
ҚЫЗЫЛОРДА. KAZINFORM – Қызылорда облыстық қылмыстық атқару жүйесі департаментінің №60 мекемесінде жазасын өтеушіге танысы тыйым салынған затты сәлем-сауқат арасына жасырып алып өтпек болған.
Департаменттің баспасөз қызметі хабарлағандай, мекеме қызметкерлері азық-түлік өнімдерін белгіленген тәртіппен тексеру барысында вафлидің арасына жасырылған жасыл түсті, өзіне тән иісі бар белгісіз затты анықтады.
– Аталған дерек бойынша жедел тергеу тобы шақыртылды. Тәркіленген затқа сот-химиялық сараптама жүргізілді. Сараптама қорытындысына сәйкес оның жалпы салмағы 11 грамм есірткі екені анықталды. Бүгінде Қылмыстық кодекстің 296-бабының 2-бөлігіне сәйкес сотқа дейінгі тергеп-тексеру жүріп жатыр, – делінген хабарламада.
Ал жуырда Шығыс Қазақстан облысының Ұлан ауданында полицейлер есірткі құрамды өсімдіктерді заңсыз өсіру дерегін анықтады.