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    Вафлиге салған: қызылордалық түрмедегі танысына есірткі алып өтпек болған

    ҚЫЗЫЛОРДА. KAZINFORM – Қызылорда облыстық қылмыстық атқару жүйесі департаментінің №60 мекемесінде жазасын өтеушіге танысы тыйым салынған затты сәлем-сауқат арасына жасырып алып өтпек болған.

    Вафлиге салған: қызылордалық түрмедегі танысына есірткі алып өтпек болған
    Фото: Polisia.kz

    Департаменттің баспасөз қызметі хабарлағандай, мекеме қызметкерлері азық-түлік өнімдерін белгіленген тәртіппен тексеру барысында вафлидің арасына жасырылған жасыл түсті, өзіне тән иісі бар белгісіз затты анықтады.

    – Аталған дерек бойынша жедел тергеу тобы шақыртылды. Тәркіленген затқа сот-химиялық сараптама жүргізілді. Сараптама қорытындысына сәйкес оның жалпы салмағы 11 грамм есірткі екені анықталды. Бүгінде Қылмыстық кодекстің 296-бабының 2-бөлігіне сәйкес сотқа дейінгі тергеп-тексеру жүріп жатыр, – делінген хабарламада.

    Ал жуырда Шығыс Қазақстан облысының Ұлан ауданында полицейлер есірткі құрамды өсімдіктерді заңсыз өсіру дерегін анықтады.

    Есірткімен күрес Қызылорда облысы Қылмыспен күрес Қылмыс Қылмыстық-атқару жүйесі
    Назерке Саниязова
    Назерке Саниязова
    Авторлар