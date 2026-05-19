    Ван И Шахрат Нұрышевке «Көрнекті дипломат» медалін табыстады

    АСТАНА.KAZINFORM - Қытай Халық Республикасының Сыртқы істер министрі Ван И Қытай Халық Республикасындағы ҚР Төтенше және Өкілетті Елшісі Шахрат Нұрышевке «Көрнекті дипломат» медалін табыстады, деп хабарлайды Kazinform агенттігінің Бейжіңдегі тілшісі.

    China honors Kazakh Ambassador Shakhrat Nuryshev with 'Outstanding Diplomat' medal
    Фото: Берік Табынбаев / Kazinform

    Белгілі марапат қазақстандық дипломатқа Қазақстан мен Қытай арасындағы достық байланысты нығайтуға және ынтымақтастықты дамытуға қосқан ерекше үлесін мойындау ретінде берілді.

    Дүйсенбіде Қытай Сыртқы істер министрлігінің баспасөз орталығында алғашқы марапаттау рәсімі өтті. Шахрат Нұрышев ресми Бейжің тарапынан ең жоғары бағаға ие болған сегіз қазіргі және бұрынғы дипломатиялық миссия басшыларының қатарында болды.

    Қазақстан өкілімен қатар, марапаттар Пәкістан, Сауд Арабиясы және Колумбия елшілеріне, сондай-ақ Ресей, Камбоджа, Чад және Уругвайдың бұрынғы дипломатиялық миссия басшыларына да табысталды.

    Бұған дейін Бейжіңде Қазақстандағы конституциялық реформалар бойынша баспасөз мәслихаты өткені хабарланған болатын.

     

    Еркежан Смағұлова
