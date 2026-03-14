Вашингтонда Ақ үй қонақтары үшін жерасты қауіпсіздік бекеті салынады
АСТАНА. KAZINFORM – Ақ үй әкімшілігі президенттік резиденцияны жаңарту бағдарламасы аясында жерасты келушілерді тексеру орталығын салуды жоспарлап отыр, деп хабарлайды Associated Press.
Жобаның жоспарлары, соның ішінде шамамен 3 066 шаршы метр болашақ кешенді визуализациялау Вашингтондағы федералды Штаттардағы құрылысты қарастыратын және мақұлдайтын федералды комиссияның сәуір айындағы отырысының алдын ала күн тәртібіне енгізілді.
Тексеру орталығы АҚ үйдің оңтүстік-шығысында және АҚШ Қаржы министрлігі ғимаратының оңтүстігінде орналасқан Шерман саябағының төменгі жағына орналастырылуы керек.
Ұзақ уақыт бойы туристер мен Ақ үй қонақтары қауіпсіздік үшін кезекте тұрған. Содан кейін бірқатар уақытша павильондардан өтіп, Шығыс қанаттың кіреберісіне қарай жүретін жер осы болды. Өткен күзде АҚШ президенті Дональд Трамп бал залын салу үшін Шығыс қанатты бұзуды бұйырды. Қазіргі уақытта келушілер Ақ үйдің қарсысындағы Лафайет саябағында тексеріледі.
Жаңа қауіпсіздік орталығы жеті жолақты қауіпсіздік желісімен жабдықталады. Бұл келушілерді өңдеуді жеделдетіп, күту уақытын қысқартады. Құрылыс тамыз айының басында басталады деп жоспарланып отыр. Ақ үй нысанның 2028 жылдың шілдесіне дейін – Трамптың президенттік мерзімі аяқталуға алты ай қалғанда пайдалануға берілетінін жоспарлаған.
Сол аттас саябақтың ортасында орналасқан Солтүстік армия генералы Уильям Текумсе Шерманға арналған ескерткішті алып тастау жоспарланбаған. Жобаны Президенттің атқарушы кеңсесі, АҚШ құпия қызметі және Ақ үйдің аумағын басқаратын ұлттық саябақ қызметі бірлесіп жүзеге асырады.
Ұсыныс 2 сәуірде Вашингтондағы федералды құрылысқа жауапты ұлттық Астананы жоспарлау комиссиясының отырысында талқыланады деп жоспарланған.
Сол отырыстың күн тәртібінде бұрынғы Шығыс қанатының орнында үлкен бал залын қоса алғанда, шамамен 8 360 шаршы метр жаңа ғимарат салу жоспары бойынша талқылау және дауыс беру қарастырылған.
