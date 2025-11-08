Вашингтондағы C5+1 саммиті табысты өтті – сарапшылар пікірі
АСТАНА.KAZINFORM - Сарапшылар ҚР Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев пен Қазақстан делегациясының Вашингтондағы мерейтойлық C5+1 саммитіне сапарынан кейін Қазақстан мен АҚШ арасындағы қарым-қатынаста айтарлықтай серпіліс болғанын атап өтті, деп хабарлайды Kazinform агенттігінің меншікті тілшісі.
Халықаралық салық және инвестиция орталығының энергетика, экономикалық өсу және қауіпсіздік бағдарламасы директорының орынбасары Уэсли Александр Хилл АҚШ-та өткен C5+1 саммиті туралы пікір білдірді.
- Менің ойымша, саммит үлкен табысқа жетті. Ұзақ уақыт бойы C5+1 форматы шындыққа қарағанда риторикаға көбірек ұқсады, айтылады, бірақ көп әрекет болған жоқ. Мен бұл саммит нақты міндеттемелер қабылданатын, келісімдерге қол қойылатын және келісімдер жасалатын болашақтағы көптеген саммиттің алғашқысы болады деп үміттенемін, - деді Уэсли Александр Хилл.
Сарапшы Орталық Азия елдері мен америкалық бизнес арасындағы қол жеткізілген келісімдердің маңызын атап өтті:
- Алдағы уақытта мен жеке өзім бұл инвестициялардың қайда бағытталатынына назар аударамын. Менің ойымша, бізді Орталық Азиядағы инвестициялық ахуал үшін өте қызықты кезең күтіп тұр. Қасым-Жомарт Тоқаев пен Дональд Трамптың кездесуі сәтті өтті, - дейді ол.
Екі ел арасындағы қарым-қатынастың болашағы туралы айта келе, сарапшы Қазақстан мен АҚШ арасындағы инвестициялар мен сауда екі негізгі бағытқа бағытталатыны туралы пікір білдірді.
Біріншісі - логистика. АҚШ пен Орталық Азия елдері, әсіресе Қазақстан арасындағы саудадағы ең үлкен қиындық – тауарды елден шығару және елге жеткізу.
Бұл АҚШ-тың Каспий теңізінің инфрақұрылымына, Оңтүстік Кавказдағы бейбітшілікке, Түркия мен Грузиядағы саяси оқиғаларға, сондай-ақ жалпы әлемдік жағдайға, соның ішінде Кавказ бен Каспий теңізіндегі «Орта дәліз» деп аталатын инфрақұрылымның жағдайына баса назар аударуы керек дегенді білдіреді.
Екіншіден, маңызды минералдар. Сондықтан, АҚШ пен Қазақстан арасындағы минералдар бойынша өзара түсіністік туралы меморандум болашақта назар аудартатын болады.
АҚШ-қа тек өзінің өңдеуі үшін ғана емес, нарықты толтыру және минералды шикізат бағасын төмендету үшін де маңызды минералдар қажет.
Freedom Holding Corp. бас директоры Тимур Турлов Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың Вашингтонға сапары кезінде Трамп әкімшілігі қазақстандық делегацияны өте жылы қарсы алғанын айтты.
- Менің түсінгенімше, сапар оң болды және үмітті ақтады. Маңызды келісімдерге қол қойылды. Біз жоғары лауазымды шенеуніктердің назарын аудардық, олар Орталық Азия қазір маңызды серіктес екенін атап өтті. Біз АҚШ үшін басымдыққа айналып келе жатқанымызды көріп отырмыз. Олар бізге және біздің елімізге инвестиция салуға дайын, ал Қазақстан үшін бұл ең озық технологияларға қол жеткізу және барлық негізгі экономикамен қарым-қатынасымыз бен серіктестігімізде дұрыс тепе-теңдікті қамтамасыз ету мүмкіндігі, - деп атап өтті Тимур Турлов.
Америка Құрама Штаттарының Түркіменстандағы бұрынғы елшісі Мэттью Климоу өткен жылы Ашхабадтан 2019 жылдан 2024 жылға дейін АҚШ елшісі болып оралғанын және президент Трамптың шақыруымен мемлекет басшыларының C5+1 форматындағы кездесуге қатысуы туралы пікірін бөліскеніне қуанышты екенін айтты.
- Мен 2019 жылы Ашхабадқа келген кезде C5+1-дің соншалықты тез өсуі мүмкін емес еді. Мен үшін бұл сенімді нығайтатын архитектура. Бұл Орталық Азиядан өте алыс орналасқан Америка Құрама Штаттарының аймаққа деген қызығушылығын көрсету және Шығыс пен Батыс арасындағы өзара байланыстың маңыздылығын мойындаудың бір жолы. Орталық Азияға алғашқы сапарымнан бергі алты жылды еске түсіргенде, жағдайдың қаншалықты тез жақсы жаққа өзгергеніне таңғаламын және 5+1 келісімі бұл өсімге ішінара үлес қосты деп ойлаймын, - деді Мэттью Климоу.
- Мен кездескен және танысып жатқан Орталық Азия жастарынан әлдеқайда көп мүмкіндік, кәсіпкерлік рух, білім және күш-жігер көремін. Менің ойымша, Орталық Азияның бес елінің барлығында пайдаланылмаған орасан зор әлеует бар. Ал енді бізде бұл саланы шынымен дамыту үшін бірнеше жыл бұрын болмаған мүмкіндіктер бар, - деді Мэттью Климоу.
Бұған дейін біз С5+1 форматы С5+3 болып кеңеюі мүмкін екені туралы америкалық сарапшы пікірін жариялағанбыз.