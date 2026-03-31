Велотректен Азия чемпионаты: Қазақстан қоржынында 11 медаль бар
АСТАНА. KAZINFORM – Бүгін Филиппин мемлекетінің Тагайтай қаласында велотректен Азия чемпионаты мәресіне жетті, деп хабарлайды ҚР Туризм және спорт министрлігі Спортты дамыту дирекциясының баспасөз қызметі.
Жарыс қорытындысы бойынша ересектер санатында Қазақстан Ұлттық құрамасы 5 медаль иеленді:
Кирилл Курдиди - 1000 метр, гит;
Әлішер Жұмақан - ұпай бойынша топтық жарыс;
Әлішер Жұмақан - 10 шақырым скрэтч;
Рамис Дінмұхаметов пен Илья Карабутов - 50 шақырым мэдисон;
Рината Сұлтанова - із қуу жарысы.
Жасөспірімдер құрамасы 6 медальға қол жеткізді.
Әнел Ташбай, Аружан Қабдулова, Виталина Хоружая, Аружан Смайылқанова, Әлия Бұқаева - командалық жарыс;
Әнел Ташбай, Аружан Қабдулова - мэдисон;
Әнел Ташбай - 3 шақырым жекелей жарыс;
Мұрат Күйітенов - омниум;
Аружан Қабдулова - ұпай бойынша топтық жарыс;
Зейнолла Азаматұлы.
Бұған дейін Кирилл Курдиди велотректен Азия чемпионатында Қазақстан қоржынына алғашқы алтын медаль салғанын жазған едік.