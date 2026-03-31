    19:47, 31 Наурыз 2026 | GMT +5

    Велотректен Азия чемпионаты: Қазақстан қоржынында 11 медаль бар

    АСТАНА. KAZINFORM – Бүгін Филиппин мемлекетінің Тагайтай қаласында велотректен Азия чемпионаты мәресіне жетті, деп хабарлайды ҚР Туризм және спорт министрлігі Спортты дамыту дирекциясының баспасөз қызметі.

    Фото: Спортты дамыту дирекциясы

    Жарыс қорытындысы бойынша ересектер санатында Қазақстан Ұлттық құрамасы 5 медаль иеленді:

    Кирилл Курдиди - 1000 метр, гит;
    Әлішер Жұмақан - ұпай бойынша топтық жарыс;
    Әлішер Жұмақан - 10 шақырым скрэтч;
    Рамис Дінмұхаметов пен Илья Карабутов - 50 шақырым мэдисон;
    Рината Сұлтанова - із қуу жарысы.

    Жасөспірімдер құрамасы 6 медальға қол жеткізді.

    Әнел Ташбай, Аружан Қабдулова, Виталина Хоружая, Аружан Смайылқанова, Әлия Бұқаева - командалық жарыс;
    Әнел Ташбай, Аружан Қабдулова - мэдисон;
    Әнел Ташбай - 3 шақырым жекелей жарыс;
    Мұрат Күйітенов - омниум;
    Аружан Қабдулова - ұпай бойынша топтық жарыс;
    Зейнолла Азаматұлы.

    Бұған дейін Кирилл Курдиди велотректен Азия чемпионатында Қазақстан қоржынына алғашқы алтын медаль салғанын жазған едік.

    Эльмира Оралбаева
