Венесуэла Нобель сыйлығы табысталғаннан кейін Норвегиядағы елшілігін жабатын болды
АСТАНА.KAZINFORM - Венесуэла үкіметі Норвегиядағы елшілігін жабу туралы шешім қабылдады. Бұл шешім Венесуэла оппозициясының жетекшісі Мария Корина Мачадо норвегиялық Нобель комитетінен Бейбітшілік сыйлығын алғаннан кейін көп ұзамай қабылданды, - деп хабарлайды BBC.
Венесуэла билігі өз мәлімдемесінде Нобель комитетінің шешімі туралы айтпады және елшілік елдің дүниежүзіндегі дипломатиялық өкілдіктерін қайта құрылымдау аясында жабылды деп мәлімдеді.
Норвегия Сыртқы істер министрлігі Каракастың Ослодағы елшілігін ешбір түсініктемесіз жауып тастағанын айтып, бұл шешімді «өкінішті» деп атады.
-Бірқатар мәселе бойынша келіспеушіліктерімізге қарамастан, Норвегия Венесуэламен диалогты жалғастырғысы келеді және осы бағытта жұмысты жалғастырады, - деді Норвегия Сыртқы істер министрлігінің өкілі.
Ол Нобель сыйлығының «Норвегия үкіметінен тәуелсіз» берілетінін айтты.
Венесуэла үкіметі өз мәлімдемесінде Аустралиядағы елшілігін жауып, Зимбабве мен Буркина-Фасодағы жаңа өкілдіктерді ашатынын, оларды «гегемонияға» қарсы «күрестегі стратегиялық серіктестер» деп атағанын атап өтті.
Естеріңізге сала кетейік, 10 қазанда Венесуэла саясаткері Мария Корина Мачадо 2025 жылғы Бейбітшілік саласындағы Нобель сыйлығын «Венесуэла халқының демократиялық құқықтарын ілгерілету жолындағы тынымсыз қызметі және диктатурадан демократияға әділ және бейбіт жолмен көшу жолындағы күресі үшін» алған болатын.
Мария Корина Мачадо 2024 жылы Венесуэладағы президенттік сайлауда оппозицияның жалғыз кандидаты болды, бірақ билік оның кандидатурасына тосқауыл қойды. Ол оппозициялық праймеризде 90%-дан астам дауыс жинады және оның айналасында көптеген оппозициялық партиялар, соның ішінде бір-бірімен жанжалдасып жатқан партиялар бірікті.
Алайда, праймеризден бұрын да Венесуэла билігі Мачадоны Венесуэлаға қарсы санкцияларды қолдады деп айыптап, оған 15 жылға сайлауға қатысуға тыйым салды. Ол апелляциялық шағым түсірді, бірақ президент Николас Мадуро жақтаушыларының ықпалымен Жоғарғы сот шағымды қабылдамады.
АҚШ президенті Дональд Трамп биылғы жылы Бейбітшілік саласындағы Нобель сыйлығын алғысы келді: ол дүниежүзіндегі соғыстарды тоқтатуға күш салғаны үшін бұл сыйлыққа лайық екенін бірнеше рет айтқан.
Нобель комитеті өз шешімін жариялағаннан кейін Мачадо Трампқа телефон соғып, «Венесуэла халқы Америкада ғана емес, бүкіл әлемде бостандық пен демократия үшін жасап жатқан барлық істері үшін оған қаншалықты риза екенін» айтты.
Нобель институты Бейбітшілік сыйлығы лауреатының аты-жөнінің жария болуын зерттеп жатқаны бұған дейін хабарланған болатын.
Бұған нәтижелердің ресми жарияланғанына бірнеше сағат қалғанда Мария Корина Мачадоның кандидатурасына онлайн ставкалардың әдеттен тыс күрт өсуі себеп болды.