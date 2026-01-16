Венесуэла оппозициясының көшбасшысы өзіне тиесілі Нобель сыйлығын Трампқа берді
АСТАНА. KAZINFORM — Венесуэла оппозициясының көшбасшысы Мария Корина Мачадо бейсенбі күні Ақ үйде өткен жеке кездесуде АҚШ президенті Дональд Трампқа Нобель бейбітшілік сыйлығының медалін табыстағанын журналистерге хабарлады, деп жазды ВВС.
Ол америкалық көшбасшының бұған дейін бірнеше рет алғысы келетінін айтқан бұл марапатты қабылдаған-қабылдамағанын нақтыламады. Алайда Fox News телеарнасы Ақ үйдегі шенеуніктерге сілтеме жасап, Трамптың медальді қабылдағанын жеткізді.
«Менің ойымша, бүгін біз, венесуэлалықтар үшін, тарихи күн», деді Мачадо Трамппен алғашқы жеке кездесуінен кейін.
АҚШ-тың арнайы жасақтары Каракаста Венесуэла президенті Николас Мадуроны тұтқындағаннан кейін, Трамп 2024 жылғы сайлауда жеңіске жеттік деп мәлімдегеніне қарамастан, Мачадоны елдің жаңа көшбасшысы ретінде қолдаудан бас тартқан еді.
Оның орнына Трамп Мадуро тұсында вице-президент қызметін атқарған, қазір мемлекет басшысының міндетін уақытша атқарып отырған Делси Родригеспен жұмыс істеп жатыр.
Еске сала кетсек, кеше Трамп алғаш рет Венесуэланың уақытша президентімен сөйлесті. Ал 12 қаңтар күні Трамп өзін Венесуэла президентінің міндетін атқарушы деп жариялағанын мәлімдеді.