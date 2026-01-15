Трамп алғаш рет Венесуэланың уақытша президентімен сөйлесті
АСТАНА.KAZINFORM — Дональд Трамп Венесуэла президентінің міндетін атқарушы Делси Родригеспен «керемет» әңгімелескенін айтты, деп хабарлайды Kazinform агенттігінің меншікті тілшісі.
Екі көшбасшы да Венесуэла президенті Николас Мадуро биліктен кеткеннен кейінгі алғашқы телефон арқылы байланысты жоғары бағалады.
— Бүгін таңертең мен Венесуэла президентінің міндетін атқарушы Делси Родригеспен тамаша әңгімелестім. Біз Венесуэланың тұрақтануы мен қалпына келуіне көмектесуде үлкен жетістіктерге жетіп жатырмыз. Біз мұнай, минералдар, сауда және, әрине, ұлттық қауіпсіздік сияқты көптеген тақырыптарды талқыладық. АҚШ пен Венесуэла арасындағы бұл серіктестік барлығы үшін әсерлі болады. Венесуэла жақын арада қайтадан керемет және гүлденген елге айналады, мүмкін бұрынғыдан да гүлдене түседі, — деді Дональд Трамп Truth Social арнасында.
Родригес сыпайы әңгіме барысында көптеген мәселелер талқыланғанын атап өтті.
— Мен АҚШ президенті Дональд Трамппен өзара құрмет атмосферасында сөйлестім, оның барысында біз халықтарымыздың игілігі үшін екіжақты күн тәртібін, сондай-ақ үкіметтеріміз арасындағы шешілмеген мәселелерді талқыладық, — деп хабарлады Делси Родригес X әлеуметтік желісінде.
Бұған дейін Венесуэланың мұнай ұңғымаларын қайта ашып, шикі мұнай экспортын қалпына келтіріп жатқаны хабарланған болатын.