    20:55, 03 Қаңтар 2026 | GMT +5

    Венесуэла президенті мен оның әйелі кемемен Нью-Йоркке жеткізіледі - Трамп

    АСТАНА.KAZINFORM – АҚШ Венесуэла халқына бостандық алып бергісі келеді. Бұл туралы АҚШ көшбасшысы Дональд Трамп Fox News телернасына мәлім етті.

    Фото: Anadolu Ajansı

    - Біз бөтен біреудің билікке келіп, оның бастаған ісін әрі қарай жалғастыра беруіне жол бере алмаймыз. Меніңше, Венесуэла халқы өте бақытты. Оларды диктатор басқарып келді, мүмкін одан да жаман шығар, - деді Трамп Венесуэла халқының бұдан арғы өмірі туралы айта келе.

    Ақ үй басшысы Николас Мадуроны ұстау кезінде Федералдық тергеу басқармасы қызметкерлерінің қауіпсіздігін АҚШ-тың элиталы Дельта Форс» бөлімшесі қадағалағанын айтты.

    - Біз бұны осыдан төрт күн бұрын іске асырмақ болғанбыз, алайда ауа райы қолайсыз болды. Бізге ауа райының қолайлы болғаны маңызды еді, біз Каракастағы жарықтың бәрін сөндірдік. Барлығы солай ойластырылған болатын,- деді ол.

    Трамп Венесуэла президентімен пікірталас болғанын айтты және ол онымен жеке пікірлескен.

    -  Мадуро мен оның әйелі алдымен десант кемесінің бортына жеткізілді. Олар қазір сол кемемен Нью-Йоркке кетіп бара жатыр. Оларды тікұшақпен жеткізді. Оларға бұл ұнады деген ойдамын,-деді АҚШ президенті.

    Осыған дейін АҚШ Венесуэла президентін есірткі терроризмі үшін айыптаған болатын.

     

