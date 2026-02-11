Венесуэлада босатылған тұтқындар саны 900 адамға жуықтады
АСТАНА. KAZINFORM — Венесуэла билігі 2025 жылғы желтоқсан айынан бері түрмелерден 897 адамды, оның ішінде саяси тұтқындарды да босатты. Бұл туралы республика ішкі істер министрі Диосдадо Кабельо брифинг барысында мәлімдеді, деп хабарлайды Анадолу.
Оның айтуынша, қазіргі уақытта ел түрмелерінде бірде-бір оппозициялық қайраткер қалмаған.
Босатылғаннан кейін көп ұзамай оппозициялық саясаткер Хуан Пабло Гуанипаның қайта ұсталуына қатысты қойылған сұраққа жауап берген Диосдадо Кабельо:
«Кейбір саясаткерлер ақымақтықпен өздеріне бәрі рұқсат деп ойлады, елде тәртіпсіздік тудыруға тырысты, сол арқылы босатылу шарттарын бұзды», деп мәлімдеді.
Венесуэладағы тұтқындар
Николас Мадуроның билігі кезеңінде Венесуэла түрмелерінде терроризм мен тыңшылыққа қатысты айыптармен ұсталған шетел азаматтары да болған. Бұл мәселе Каракас пен АҚШ арасындағы келіссөздер аясында бірнеше рет көтерілген.
АҚШ президенті Дональд Трамп саяси тұтқындарды босату мақсатында бірқатар қадамдар жасап, өткен жылы осы бастамалар шеңберінде Венесуэлаға өзінің арнайы өкілі Ричард Гренеллді жіберген болатын. Жазға қарай 20-дан астам ұсталған америкалық азамат бостандыққа шықты.
Алайда кейінгі айларда Трамп әкімшілігі тарапынан Венесуэла билігіне әскери және экономикалық қысымның күшеюі аясында елде АҚШ-тың тағы бірнеше азаматы ұсталды.
Еске сала кетсек, АҚШ 7 жылдан кейін Венесуэладағы дипломатиялық миссиясын қайта ашты.