Венесуэладағы жер сілкінісінен қаза тапқандар саны 3,3 мыңнан асты
АСТАНА.KAZINFORM - 24 маусымда Венесуэлада болған жойқын жер сілкінісінен қаза тапқандар саны 3342-ге жетті, 16,7 мыңнан астам адам жарақат алды, деп хабарлайды ТАСС.
Ұлттық Ассамблея спикері Хорхе Родригестің айтуынша, 6462 адам құтқарылды. Соңғы екі күнде қаза тапқандар саны 388-ге артты, ал құтқарылғандар саны өзгеріссіз.
86 794 отбасы көмек алды, 17 345 адам баспанасыз қалды. 856 ғимарат зақымдалды, оның 190-ы толығымен қирады. Екі негізгі жер сілкінісінен кейін 995 афтершок тіркелді. Апат салдарын жоюға 4 мыңнан астам шетелдік құтқарушы, шамамен 30 мың әскери қызметкер мен төтенше жағдай қызметкерлері, сондай-ақ 27 мыңнан астам ерікті қатысып жатыр.
Зардап шеккендер үшін 79 уақытша лагерь құрылды, 9 585 тонна азық-түлік және 669 мың литр ауыз су жеткізілді.
24 маусымда Венесуэланың солтүстігінде, астанасы Каракастың батысында, 39 секунд аралықпен 7,2 және 7,5 магнитудалы екі жер сілкінісі болды. Бұл 125 жылдағы елдегі ең күшті жер сілкіністері болды. Олардан кейін ондаған афтершоктар тіркелді, бұл көптеген ғимараттардың қирауына әкелді.
Апат халықаралық әуежай мен елдің ең ірі теңіз порты орналасқан Ла-Гуайра штатына ең қатты соққы берді. Жер сілкінісіне жауап ретінде ел билігі төтенше жағдай жариялап, жеті күндік аза тұту жариялады.
ДДҰ трагедиядан кейін Венесуэлада инфекция таралу қаупі туралы ескертті.
1 шілдеде Венесуэла президентінің міндетін атқарушы Делси Родригес жер сілкінісі құрбандарын еске алу үшін жеті күндік ұлттық аза тұту жариялады.