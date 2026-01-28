Венесуэланың мұнай секторына салынатын инвестиция көлемі 1,4 млрд долларға жетеді
АСТАНА. KAZINFORM — Биыл Венесуэланың мұнай секторына салынатын инвестициялар көлемі 55%-ға өсіп, 1,4 млрд долларға жетеді. Бұл туралы Венесуэла президентінің міндетін уақытша атқарушы Делси Родригес мәлімдеді. Бұл туралы Анадолу агенттігі жазды.
Родригестің айтуынша, энергетика секторындағы көпжылдық қатаң мемлекеттік бақылауды тоқтатуға бағытталған «Көмірсутектер туралы» заңға өзгерістер енгізу жобасы парламентте қабылданғаннан кейін, осы жылы мұнай саласына инвестициялар 55%-ға артады деп күтіліп отыр.
Өткен жылы инвестициялар көлемі шамамен 900 млн долларды құрағанын атап өткен Родригес, биыл жеке сектордың қатысуы мен кешенді құқықтық реформалардың арқасында бұл көрсеткіш 1,4 млрд долларға дейін жетуі мүмкін екенін айтты.
«Әлемдегі дәлелденген мұнай қоры ең көп ел бола отырып, біз өндіру көлемі бойынша да алып мемлекетке айналуымыз керек», деді ол.
Родригестің бастамасымен әзірленіп, шетелдік компаниялардың Венесуэланың мұнай саласына қатысуын жеңілдетуге бағытталған «Көмірсутектер туралы» заңды реформалау жобасы бұған дейін парламентте алғашқы мақұлдаудан өткен.
«Жер астында жатқан мұнай ешқандай пайда әкелмейді. Егер жағдайлар мұнай өндіруді арттыруға кедергі келтірсе, онда бізде әлемдегі ең ірі мұнай қоры бар деп айтудың қандай мәні бар?», деп түйіндеді елдің уақытша президенті.
Айта кетейік, Венесуэла президентінің міндетін уақытша атқарушы Делси Родригес елдің мұнайдан түскен табысы медицина саласына бағытталатынын мәлімдеген.