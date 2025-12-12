KZ
ҚР президентінің телерадиокешені
    11:25, 12 Желтоқсан 2025

    «Ветеринария» мамандығындағы студенттердің стипендиясы өсуі мүмкін

    АСТАНА. KAZINFORM — Елде ветеринарларды 11 жоғары оқу орны даярлап жатыр. Бұл туралы Ауыл шаруашылығы вице-министрі Аманғали Бердалин мәлім етті.

    ветеринар
    Фото: Pexels

    — Бүгінде «Ветеринария» бағыты бойынша кадрлар даярлауды 11 жоғары оқу орны жүзеге асырады, оның ішінде үшеуі Ауыл шаруашылығы министрлігінің жүйесінде. Олар 2025 жылға бөлінген 1001 (77,5%) грант алды. Бұл ретте, өту балы жалпы конкурс бойынша — 62 балды, ауылдық квота бойынша 56 балды құрады, — деді А. Бердалин Сенатта ветеринариялық қызмет тақырыбын талқылауға арналған Үкімет сағатында.

    Ауыл шаруашылығы мен Ғылым және жоғары білім министрліктері мынадай міндеттерді шешу бойынша жұмыс тобын құрды:

    — «Ветеринария» бағыты бойынша студенттерге стипендияны педагогикалық бағыттағы студенттер деңгейіне дейін ұлғайту және ветеринария мамандарын даярлайтын жоғары оқу орындарына түсу үшін Ұлттық бірыңғай тестілеу балдарының шегін біртіндеп көбейту;
    — ауылдық квотаны 30%-дан 70% (-) ға дейін арттыру;
    — ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілер жіберетін нысаналы гранттардың үлесін ұлғайту;
    — мемлекеттік тапсырысты орналастыруды тиісті материалдық базасы, заманауи жабдықтары және ғылыми-педагогикалық кадрлары бар жоғары оқу орындарында ғана жүзеге асыру;
    — бір жыл оқу мерзімімен 3 жыл ішінде мемлекеттік тапсырыс негізінде бейінді магистратура арқылы ветеринариялық кадрларды қайта даярлауды ескеру.

    — Мұның бәрі қазіргі заманауи ветеринариялық зертханалық жабдықтарда жұмыс істеуге, ветеринариялық қауіпсіздік процестерін талдауға және өз бейіні бойынша мамандануға қабілетті білікті кадрларды даярлау қажеттілігінен туындады, сондай-ақ бәсекеге қабілетті жастарды тартуға мүмкіндік береді. Сонымен қатар, Мемлекет басшысының тапсырмасына сәйкес, Республикалық бюджет комиссиясы ветеринария мамандарының жалақысын көтеру үшін 22 млрд теңге көлемінде қаржыландыруды қолдады, — деді вице-министр.

    Еске салсақ, күзден бастап педагогикалық мамандықта оқитын студенттердің стипендиясы 84 мың теңге болды.

    Стипендия Білім ЖОО-лар Ветеринария Ауыл шаруашылығы Грант Сенат ҚР АШМ
    Руслан Ғаббасов
    Руслан Ғаббасов
