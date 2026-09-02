VI Дүниежүзілік көшпенділер ойындары: Кырчында «Көшпенділер әлемі» этноқалашығы ашылды
АСТАНА.KAZINFORM - VI Дүниежүзілік көшпенділер ойындарының негізгі мәдени орны Қырғызстанның Ыстықкөл облысындағы Кырчын шатқалында ашылды, деп хабарлайды агенттіктің Бішкектегі тілшісі.
Бүгін Кырчында «Көшпенділер әлемі» этноқалашығының ресми ашылуы өтті.
Бұл ауқымды этноқалашықта 50 киіз үй орналасқан. Онда Қырғызстан аймақтары мен әртүрлі этномәдени бағыттағы орталықтар бар. Аумақ күніне 100 мың келушіні қабылдай алады.
Кешенде этнобазар - кілемдер, киіз бұйымдары, дәстүрлі киімдер, бас киімдер, сөмкелер, аксессуарлар және қолдан жасалған сувенирлер сатып алуға болатын үлкен қолөнер жәрмеңкесі бар. Дүкендерде дәстүрлі ою-өрнектермен және тоқыма бұйымдарымен безендірілген стильдендірілген саман үйлер орналасқан.
Қолөнер дүкендерінің жанында ұлттық тағамдар аймағы орналасқан, онда Қырғызстанның жеті аймағының аспаздары, сондай-ақ халықаралық делегациялар үлкен қазандарда ашық аспан астында, келушілердің алдында шынайы көшпенді тағамдарын дайындайды.
Ұйымдастырушылардың айтуынша, Дүниежүзілік көшпенділер ойындарынан кейін «Көшпенділер әлемі» мәдени және халықаралық іс-шаралардың тұрақты орнына айналуы жоспарланған, онда қонақтар көшпенділер мәдениетінің тарихымен, дәстүрлерімен таныса алады.
Айта кетейік, Бішкекте VI Дүниежүзілік көшпенділер ойындарының ашылу салтанаты басталды.
Сондай-ақ, Қазақстаннан 150-ден астам спортшы VI Дүниежүзілік көшпенділер ойындарына қатысып жатыр.
Қазақстан құрамасы VI Дүниежүзілік көшпенділер ойындарында екі алтын медаль жеңіп алды.