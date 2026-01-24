Виктор Мозес: «Қайсарды» таңдауыма алға қойған мақсаты әсер етті
АСТАНА. KAZINFORM — Ағылшын Премьер-лигасында ойын көрсеткен нигериялық Виктор Мозес биыл Қызылорданың «Қайсар» командасының намысын қорғайды. Kazinform тілшісі нигериялық футболшының алдағы мақсаты мен Қазақстанға келуі жөнінде ой-пікірін білген еді.
— Алдымен Қазақстанға қош келдіңіз демекпіз. Жанкүйерлер сізді Англияның «Ливерпуль» және «Челси» клубтарында доп тепкеніңді жақсы біледі. Қызылордалық «Қайсар» жейдесін киюге келісім беруіңіздің басты себебі неде?
— Маған ұсыныспен шыққан командалар аз болған жоқ. Әрине, әрбір футболшы өзіне қолайлы нұсқаны қалайды. Мен «Қайсар» өкілдеріне жолыққан сәтте команданың алға қойған мақсаты жөнінде білдім. Қызылорда қаласында былтыр жаңа стадион пайдалануға берілгенін естідім. Оған қоса биыл алдына жоғары мақсат қойып отыр екен. Бұл жобалар мені қызықтырды. Сол мақсатты жүзеге асыру үшін өз үлесімді қосуға шешім қабылдадым. Оған еш өкінген емеспін. Осылайша маған жаңа мүмкіндікке жол ашылды. Командамен бірге үлкен жетістікке қол созамын деген ойдамын. Алдағы уақытта «Қайсардың» Түркиядағы оқу-жаттығу жиынына барамын. Онда футболшылармен танысып, тәжірибемді арттыра түсемін деген ойдамын.
Тағы бір айта кетерлігі, команда был академия ашуға ниет танытып отыр екен. Бұл мақсатта жаңадан құрылыстар бой көтеріп, футбол алаңдары салынатынын естідім. Ендігі кезекте Қызылордада жас таланттарға жол ашылып, өз елінің атағын шығаруға күш салатынына көзім айқын жетеді.
— Өзіңіз жайлы қысқаша айтып берсеңіз. Футболға қалай келдіңіз?
— Мен 1990 жылы Нигерияның Лагос қаласында дүниеге келдім. Англияның «Кристал Пэлас» командасының түлегімін. Алдымен сол клубта 2007 жылы мансабын бастап, одан кейін «Уиган Атлетик», «Челси», «Ливерпуль», «Сток сити», «Вест Хэм Юнайтед», «Лутон Таун», Түркияның «Фенербахче», Италияның «Интер», Ресейдің «Спартак» клубтарында доп тептім. 2012-2018 жылдары Нигерия ұлттық құрамасының намысын қорғадым.
— Сіздің қорғаныс және жартылай қорғаныс шебінде ойнай алатыныңызды білеміз. Өзіңіз алаңның қай шебінде болғаныңызды қолайлы деп бағалайсыз?
— Алғашқы мансабымды бастаған сәтте негізінен қорғаушы болдым. Әрине, бапкерлер мені өз командасында қай шептен көргісі келетінін алдын ала айтып жүрді. Сондықтан мен үшін қай-қайсысы да оң жамбасыма келеді деп ойлаймын. Жалпы, футболшы үшін әмбебап болған артық емес. Бұл оған қосымша мүмкіндікке жол ашады.
Алдағы уақытта «Қайсар» сапында жоғары жетістікке қол созсам деген мақсатым бар. Сондықтан бас бапкер мені қай шептен көргісі келсе, соған бейімделуге тырысамын.
— Алдағы уақытта Қазақстан Премьер-лигасында қанша гол салуды жоспарлап отырсыз?
— Менде ол жөнінде әзірге нақты жоспар жоқ. Оны жанкүйерлер уақытында көре жатады. Басты мақсатым — команданың әрбір ойынында жеңіске үлес қосу. «Қайсардың» биылғы жоспарына көз салып көрсек, жанкүйердің көңілінен шығуға күш саламыз деп айта аламыз. Оған барлық футболшының тәжірибесі, шеберлігі, жауапкершілігі жетеді деген ойдамын.
— Қызылорда жазы ыстық ауа райымен ерекшеленеді. Бұл сіз үшін қиындық туғызбай ма?
— Футболшы ешқандай ауа райына қарамайды. Мейлі, ол суық болсын, ыстық болсын. Жасыл алаң төрінде жақсы ойнап, өз командаңның жеңісіне үлес қосу — басты міндетіміз. Мен қанша жылдан бері ойнап келемін. Кездесу барысында талай ауа райының қолайсыздығын көрген едік. Барлығында көпшілік көңілінен шығуға тырыстық. Сол мақсатымызға жеттік. Ол жайында команда өкілдері де айтты. Сондықтан кез келген ауа райында ойын көрсетуге дайынмын деп айта аламын.
Сондай-ақ мен дүниеге келген Нигерия да ыстық ауа райымен ерекшеленеді. Бұл — Африка құрлығындағы көптеген елге тән табиғат құбылысы.
— Жергілікті жанкүйерлердің қарсы алуы қалай болды?
— Қызылордалық жанкүйерлер өз командасында әрдайым қолдау білдіреді деген сенімдемін. Оны таныстыру барысында да байқадым. Стадионда үш мыңнан астам адам жиналған екен. Олардың тарапынан маған қолдау ерекше болды. Алдағы уақытта қызылордалық жанкүйерлердің сенімін ақтауға тырысамын.
— Өзіңізбен бірге әлемге танымал футболшылардың биыл Қазақстан Премьер-лигасында ойын көрсетуге ниет танытып жатқанын естіген шығарсыз. Бұл жөнінде не айтасыз?
— Тәжірибелі ойыншылар әрбір чемпионаттың жоғары деңгейде дамуына оң әсерін тигізеді деген сенімдемін. Мен оны қолдаймын. Бұл жергілікті жастардың шеберлігін жетілдіруге өз әсерін тигізеді. Келешекте әлемге танымал футболшылар көбірек келеді деген ойдамын.
— Қызылорда қаласын көргенде алған алғашқы әсеріңіз қандай? Қала ұнады ма?
— Сырттан кіріп келе жатқанда қаланың дамуына көз салып қарап көрдім. Қаншама жаңа ғимараттар бой көтеріп жатқанын байқадым. Бұл әрбір елдің әлеуетін байқатады. Қызылорда өте шағын қала болса да, дамуы жағынан маған өте ұнады. Өте тыныш қала секілді. Менің өзім негізінен тыныштықты жақсы көремін. Сондықтан Қызылорда мені осы жағынан ерекше баурап алды деп санаймын. Алдағы уақытта қаланы аралап көремін. Қызылордамен жақын танысамын.
— Қызылордалық жанкүйерлерге қандай тілек айтасыз?
— Алдағы маусымда бізге қолдау білдіріңіздер дегім келеді. Әрбір футболшы үшін жанкүйер сенімі ерекше деп санаймын.
— Әңгімеңізге рақмет.