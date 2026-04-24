    20:21, 24 Сәуір 2026 | GMT +5

    Виктория Графеева Бразилиядағы әлем кубогының жартылай финалына жолдама алды

    АСТАНА. KAZINFORM – World Boxing федерациясының ұйымдастыруымен өтіп жатқан әлем кубогында кезекті айқасын өткізген Виктория Графеева (51 келі) жартылай финалға өтті. 

    Фото: ҰОК

    60 келі салмақта сынға түскен отандасымыз ширек финалдық айқаста канадалық боксшы Мари ал Ахмадиді айқын басымдылықпен (5:0 есебімен) жеңді. 

    Енді күндізгі сессияда 70 келіде қазақстандық боксшы Фарух Тоқтасынов әзербайжандық Наби Исгандаровпен шаршы алаңға шығады. Сондай-ақ 85 келіде Сұлтанбек Айбарұлы италиялық боксшы Паоло Карусомен жартылай финал жолдамасын сарапқа салады. 

    Айта кетейік, Фос-ду-Игуасу қаласындағы байрақты бәсеке 26 сәуірге дейін жалғасады. 

    Еске сала кетейік, бұған дейін Бразилияда өтіп жатқан әлем кубогында бүгін қанша қазақстандық боксшы шаршы алаңға шығатынын жазған едік. 

