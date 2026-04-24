Виктория Графеева Бразилиядағы әлем кубогының жартылай финалына жолдама алды
АСТАНА. KAZINFORM – World Boxing федерациясының ұйымдастыруымен өтіп жатқан әлем кубогында кезекті айқасын өткізген Виктория Графеева (51 келі) жартылай финалға өтті.
60 келі салмақта сынға түскен отандасымыз ширек финалдық айқаста канадалық боксшы Мари ал Ахмадиді айқын басымдылықпен (5:0 есебімен) жеңді.
Енді күндізгі сессияда 70 келіде қазақстандық боксшы Фарух Тоқтасынов әзербайжандық Наби Исгандаровпен шаршы алаңға шығады. Сондай-ақ 85 келіде Сұлтанбек Айбарұлы италиялық боксшы Паоло Карусомен жартылай финал жолдамасын сарапқа салады.
Айта кетейік, Фос-ду-Игуасу қаласындағы байрақты бәсеке 26 сәуірге дейін жалғасады.
