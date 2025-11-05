Вирустардың мутациялануына орынсыз антибиотик қолдану себеп болуы мүмкін
АСТАНА. KAZINFORM – Елімізде жедел респираторлық вирустық инфекцияға (ЖРВИ) шалдыққандар санының артуына байланысты педиатр-инфекционист Раушан Нұрболатқызы Jibek Joly телеарнасының «Бүгін live» бағдарламасында пікір білдірді.
Маманның айтуынша, вирустар уақыт өте келе өздерінің құрылымдық ерекшеліктерін өзгертіп отырады.
– Қазіргі вирустардың мутациялануы түрлі себептерге байланысты болады. Мысалы, сырқат кезінде антибиотиктерді немесе белсенді әсері бар дәрі-дәрмектерді орынсыз қолдану вирустың түрленуіне әкелуі мүмкін. Сондай-ақ дұрыс емес ем-дом жүргізу нәтижесінде вирустың клиникалық көрінісі өзгеріп отырады, – деді дәрігер.
Раушан Нұрболатқызының сөзінше, әрбір вирустың өзіне тән қорғаныш қабығы – капсуласы бар, сондықтан қарапайым вирустың өзі кей жағдайда вирусқа қарсы емге көнбейді. Бұл жыл бойына кездесетін вирустардың барлығына тән құбылыс.
– Вирустардың белсенділігі, әдетте, күз мезгілінде артады. Осыған байланысты біз жыл сайын 1 қыркүйектен бастап вирусқа қарсы арнайы екпелерді жүргіземіз. Бұл екпені 6 айдан асқан барлық бала ала алады, – деді маман.
Дәрігер екпеден кейінгі симптомдар туралы да түсіндіріп өтті.
– Екпеден кейін 5-7 күн ішінде ағзада жеңіл симптомдар байқалуы мүмкін. Себебі вакцинаның құрамындағы вирустың бөлшегі енгізілгеннен кейін иммундық жүйе антиденелер түзіп, оған жауап береді. Бұл қалыпты жағдай. Маңыздысы – екпе алатын адамның сол сәтте вирустық немесе басқа жедел ауру белгілері болмауы қажет. Сонда ғана екпенің зияны болмайды. Дегенмен екпе алғаннан кейін мүлде ауырмайды деген түсінік дұрыс емес, вакцина тек аурудың жеңіл өтуіне ықпал етеді, – деп түсіндірді педиатр-инфекционист.
Маман тұмау мен ЖРВИ арасындағы айырмашылықтарға да тоқталды.
– Кез келген вирустық ауру, соның ішінде тұмау да, әдетте, дене қызуынан басталады. Тұмау вирусы ЖРВИ-ға қарағанда ауыр өтеді. Екеуінде де қызу көтеріледі, бірақ тұмау кезінде температура 40 градусқа дейін жетуі мүмкін. Сонымен қатар тұмауда дене сырқырап, буындар ауырады, жалпы интоксикациялық белгілер айқын байқалады, – деді дәрігер.
Раушан Нұрболатқызының айтуынша, аурудың алдын алудың ең тиімді жолы – иммундық жүйені күшейту.
– Иммунитетті жоғары деңгейде ұстау үшін ағзаға қажетті дәрумендерді жыл бойы қабылдау қажет, – деп қорытындылады маман.
Бұған дейін Астанада маусым басынан бері 27 мыңнан астам ЖРВИ жағдайы тіркелгенін жазғанбыз.