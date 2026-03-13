Волейбол: Көш басындағы «Жетісу» клубы «Атыраудан» айласын асырды
АСТАНА. KAZINFORM – Көкшетау қаласында волейболдан ерлердің ұлттық лига командалары арасында Қазақстан чемпионаты төртінші үлкен турында бүгін «Жетісу» мен «Атырау» алаңға шықты.
Марат Адрышев жаттықтыратын талдықорғандықтар турнир кестесінде жеке-дара көш бастап келе жатса, атыраулықтар (бас бапкері Игорь Никольченко) Оралдың «Жайығымен» үшінші-төртінші орынды бөлісіп тұрған еді.
Жанкүйерлер тартысты ойын күткенімен, «Жетісу» матчты үш партияда бітірді – 3:0 (25:22, 25:17, 25:21). Осылайша, қатарынан бес бәсекені жеңіспен аяқтаған талдықорғандықтар ұпай санын 68-ге жеткізді.
Өткен жылғы ел чемпионы «Жайық» клубы да кезекті үш ұпайын алды. Виктор Козиктің шәкірттері «Таразды» 3:0 (29:27, 25:16, 25:23) есебімен тізе бүктірді.
Оралдықтар 56 ұпаймен үздік үштікті түйіндеп тұр.
Еске сала кетейік, бұдан бұрын волейболдан төртінші турдың алғашқы күні фавориттер жеңіске жеткенін жазған болатынбыз.