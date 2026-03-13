    06:49, 13 Наурыз 2026 | GMT +5

    Волейбол: Төртінші турдың алғашқы күні фавориттер жеңіске жетті

    АСТАНА. KAZINFORM — Көкшетау қаласында волейболдан ерлердің ұлттық лига командалары арасында Қазақстан чемпионаты төртінші үлкен турының ойындары басталды. 

    Фото: volleyzhaik

    Алғашқы күні ТОП-4-ке кіретін командалардың бәрі жеңіске жетті.

    Алдымен «Ақтөбе» клубы «Таразды» 3:0 (25:21, 25:18, 30:28) есебімен тізе бүктірді. Содан кейін «Жетісу» (Талдықорған) «Есілден» (СҚО) айласын асырды — 3:0 (25:16, 25:17, 25:20).

    «Атырау» Алматының «Буревестнигін» 3:0 (25:21, 25:17, 25:19) есебімен ұтты. Сондай-ақ «Жайық» (Орал) алаң иелері — «Ұшқын-Көкшетауды» қапы қалдырды — 3:0 (25:20, 25:22, 25:17).

    Турнир кестесінде талдықорғандықтар 65 ұпаймен көш бастаса, «Ақтөбе» (58 ұпай) екінші орында. Үшінші-төртінші сатыдағы «Жайық» пен «Атыраудың» 53-тен ұпайы бар.

    Жұма күні орталық кездесу «Жетісу» мен «Атыраудың» арасында өтпек. 

    Еске сала кетейік, бұдан бұрын «Жетісу» клубының чемпионат басталғаннан бері ұпайдан шашау шығармай келе жатқанын жазған болатынбыз.

    Ғайсағали Сейтақ
