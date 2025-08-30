Волейболдан ӘЧ: Қазақстан жастары Аргентинадан айласын асырды
АСТАНА. KAZINFORM — Қытайдың Цзянмэнь қаласында волейболдан 21 жасқа дейінгілер арасында өтіп жатқан ХХІІІ әлем чемпионатында Қазақстан құрамасы кезекті матчын өткізді.
Бұл жолы Сергей Трикоз жаттықтыратын жастар Аргентина командасымен сынға түсті.
Кеше қазақстандықтар 9-16 орындар үшін матчта 2:3 есебімен Болгарияға есе жіберсе, Аргентина дәл сондай тартысты бәсекеде Жапониядан ұтылып қалған еді (2:3).
Қос команданың арасындағы бүгінгі ойын да сондай тартысқа толы болды. Әп дегенде Аргентина алға шықты — 28:26. Қазақстан таразы басын теңестірді — 25:21. Аргентиналықтар қайтадан алға кетті — 25:18. Қазақстандықтар төртінші партияда 26:24 есебімен есе қайырып, соңғы, шешуші сетте жеңісті жұлып алды — 15:13.
Қорытынды есеп — 3:2, Қазақстанның пайдасында. Қазақстандықтар енді 13-орын үшін таласады.
Биыл өз тарихында алғаш рет әлем чемпионатына қатысып жатқан қазақстандық жастар үшінші жеңісіне қол жеткізді. Бұдан бұрын топтық бәсекеде Қазақстан командасы Пуэрто-Рико мен Оңтүстік Кореяны ұтқан еді.
