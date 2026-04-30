Volkswagen табысы төмендеп, шығындарды қысқарту шараларын күшейтпек
АСТАНА. KAZINFORM — Германияның ірі автоконцерні Volkswagen күрделі кезеңге тап болғанын және қосымша шығындарды қысқартпаса, компанияның болашағына қауіп төнетінін ескертті, деп хабарлайды Euronews.
2026 жылдың қаңтар–наурыз аралығында концерннің таза пайдасы 28%-ға төмендеп, 1,56 млрд еуроны құрады. Ал кіріс 2%-ға азайып, 75,7 млрд еуро болды. Бұл көрсеткіштер сарапшылар болжамынан да төмен шықты.
Компанияның қаржы директоры Арно Антлицтің айтуынша, қазіргі шығындарды қысқарту шаралары жеткіліксіз.
— Бізге бизнес-модельді түбегейлі өзгерту қажет. Барлық бағытта құрылымдық әрі тұрақты тиімділікке қол жеткізуіміз керек. Әйтпесе, компанияның болашағы қауіп-қатерге ұшырайды, — деді ол.
Жаңа бағдарлама өндіріс шығындарын азайту, әкімшілік шығыстарды қысқарту және зауыттардың тиімділігін арттыруды көздейді. Сондай-ақ шешім қабылдау мен технологиялық әзірлемелерді жеделдету жоспарланған.
Volkswagen бұған дейін Германиядағы барлық брендтері бойынша 2030 жылға дейін 50 мың жұмыс орнын қысқарту жоспарын жариялаған болатын.
Компания құрамына Audi, SEAT, Škoda сияқты 10 бренд кіреді. Енді концерн өндірістік қуатты қайта қарап, шығындарды оңтайландыруды жалғастырмақ.
Компания өкілі Қытай автонарығындағы бәсекелестіктің күшейіп келе жатқанын атап өтті. BYD сияқты қытайлық өндірушілер тек ішкі нарықта ғана емес, Еуропада да Volkswagen үшін маңызды бәсекелеске айналған.
Қытайдағы сатылымдар артта қалып отыр
Антлиц сонымен қатар бір жыл бұрын АҚШ президенті Дональд Трамп енгізген тарифтер концерннің шығындарын жыл сайын қосымша 4 млрд еуроға арттырып отырғанын айтты.
Бірінші тоқсанда Volkswagen 2 млн автокөлік сатты, бұл өткен жылмен салыстырғанда шамамен 7%-ға аз. Оңтүстік Америкада (+3%), Батыс Еуропада (+1%) және Орталық және Шығыс Еуропада (+7%) өсім байқалғанымен, Қытайдағы (-20%) және Солтүстік Америкадағы (-9%) төмендеу жалпы нәтижеге кері әсер етті.
Концерн 2026 жылы жалпы сатылым көлемі 0–3% аралығында өседі деп күтеді, ал операциялық рентабельділік 4–5,5% деңгейінде болады деп болжанып отыр.
Таяу Шығыстағы соғыстың ықтимал салдары бұл болжамдарға енгізілмеген, себебі оларды сенімді бағалау мүмкін емес, деп хабарлады Volkswagen.
Еуропаның ірі экономикасындағы, әсіресе дәстүрлі өнеркәсіптік өндірушілер арасындағы дағдарыс Volkswagen компаниясының қиындықтарынан көрініс тауып отыр.
Компанияның 2025 жылғы жылдық пайдасы соңғы он жылдағы ең төмен деңгейге түскен.
Бейсенбі күні бас директор Оливер Блюме Volkswagen стратегиясын «түбегейлі өзгерістер кезеңін бастан кешіріп жатқан жаңа әлемге» сәйкестендіру қажет екенін айтты.
Есеп жарияланғаннан кейін компания акциялары Еуропа нарығында таңертең аздап қымбаттады.
Бұдан бұрын ақпан айында Volkswagen Tesla-ны басып озып, Еуропадағы электромобильдер сатылымының көшбасшысы болғанын жаздық.