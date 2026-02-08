Volkswagen Tesla-ны басып озып, Еуропадағы электромобильдер сатылымының көшбасшысы болды
АСТАНА. KAZINFORM — Германияның Volkswagen автоконцерні 2025 жылдың қорытындысы бойынша электромобильдердің Еуропадағы ең ірі сатушысы болады, деп хабарлайды DW.
JATO консалтингтік компаниясының мәліметінше, былтыр компания 274 278 электр көлігін сатты, бұл 2024 жылғы көрсеткішпен салыстырғанда 56 пайыз артық.
Сатылымның өсуіне негізінен автоконцерннің жаңа үлгілері, соның ішінде орташа өлшемді ID.7 электромобилі әсер етті. Бұл Volkswagen-ге бұрын еуропалық электромобильдер нарығында жетекші орынға ие болған америкалық Tesla компаниясын басып озуға мүмкіндік берді.
Tesla-ның Еуропадағы 2025 жылғы сатылымы туралы нақты деректер жоқ, бірақ JATO мәліметтері бойынша ол 27% қысқарған.
Сарапшылар бұған себеп ретінде Илон Маск компаниясының Германиядағы беделінің нашарлауын, сондай-ақ Еуропада ескірген үлгілерді сатуға шығарғанын атайды.
Дегенмен, былтыр Tesla-ның Model Y Еуропадағы ең көп сатылатын электромобиль мәртебесін сақтап қалды. Екінші орын Volkswagen Group бренді Skoda-ның Elroq электр кроссоверіне бұйырды.
Еске сала кетейік, 2025 жылы әлем бойынша электромобиль сатылымы алдыңғы жылмен салыстырғанда 20 пайызға өсіп, рекордтық 20,7 млн данаға жетті.