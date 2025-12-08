KZ
    17:11, 08 Желтоқсан 2025

    WorldSkills Kazakhstan 2025 республикалық чемпионатына биыл 15 жаңа құзыреттілік қосылды

    АСТАНА. KAZINFORM – Жұмысшы мамандықтар жылы аясында Астана қаласында 3 желтоқсанда басталған WorldSkills Kazakhstan 2025 республикалық кәсіби шеберлік чемпионаты әлі де жалғасып жатыр.

    жастар
    Фото: Оқу-ағарту министрлігі

    Оқу-ағарту министрлігі мәліметінше, биыл чемпионатқа қатысшулардың саны 1,5 есе артты. Былтыр 548 оқушы қатысса, биыл 825 студенттің қатысуына мүмкіндік берілді.

    жастар
    Фото: Оқу-ағарту министрлігі

    WorldSkills өңірлік чемпионаттарының нәтижелерін талдау негізінде 15 жаңа құзыреттілік қосылды. Олардың қатарында өнеркәсіптік дизайн, локомотивті басқару, ұшқышсыз ұшу аппараттарын пайдалану, құтқару жұмыстары, ветеринария, зертханалық-химиялық талдау, АКТ желілік инфрақұрылымы, мектепке дейінгі тәрбие, флористика, ақпараттық қауіпсіздік, цифрлық модельдеу, тоңазытқыш және желдету техникасына қызмет көрсету, қонақүй ресепшені, 1С платформасында бизнес-процестерді автоматтандыру құзыреттіліктері бар.

    – Енгізілген жаңа құзыреттіліктер қазіргі технологиялық және салалық үрдістерді, сондай-ақ еңбек нарығының сұранысын көрсетеді. Бұл кадрлық әлеуетті дамытуға және ТжКБ жүйесі мен бизнес-сектор арасындағы ынтымақтастықты нығайтуға ықпал етеді, – дейді ҚР Оқу-ағарту министрлігінің Техникалық және кәсіптік білім беру департаментінің басшысы Әсет Мұхамбетов.

    техника
    Фото: Оқу-ағарту министрлігі

    Айта кету керек, чемпионат жеңімпаздары 2026 жылы Қытайда өтетін халықаралық WorldSkills чеспионатына жолдама алады.

    Айта кетейік, СҚО-да 108 сыныптың оқушылары ЖРВИ-ге байланысты онлайн оқып жатыр.

    Жұмысшы мамандықтар жылы ҚР Оқу-ағарту министрлігі Жастар
    Эльмира Оралбаева
    Эльмира Оралбаева
    Автор
