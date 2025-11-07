WTA қорытынды турнирі: Елена Рыбакинаның жартылай финалдағы қарсыласы анықталды
АСТАНА. KAZINFORM — Эр-Рияд қаласында (Сауд Арабиясы) өтіп жатқан WTA қорытынды турнирінің жартылай финалына шыққан теннисшілер белгілі болды.
Штеффи Граф тобында әлемнің 1-ракеткасы, Беларусь өкілі Арина Соболенко соңғы кездесуінде америкалық, рейтингіде 3-орындағы Кори Гауфты 7:6 (7:5), 6:2 есебімен ұтты.
Осылайша, қатарынан үш жеңіске қол жеткізген А.Соболенко Серена Уильямс тобында екінші орын алған тағы бір америкалық, әлемнің 4-ракеткасы Аманда Анисимовамен кездесетін болды.
Бұған дейін әлемнің 6-ракеткасы Елена Рыбакина С.Уильямс тобында үш ойынында да жеңіске жетіп, қазақстандық теннисшілер арасында алғаш рет жартылай финалға жолдама алған еді. Ол енді әлемнің 5-ракеткасы, америкалық Джессика Пегуламен финал жолдамасын сарапқа салады. Д.Пегула соңғы матчында рейтингіде 8-сатыдағы италиялық Жасмин Паолиниді қапы қалдырды – 6:2, 6:3.
WTA қорытынды турнирінің өткен жылғы жеңімпазы К.Гауфф биыл өз тобында А.Соболенко мен Д.Пегулаға есе жіберіп, топтық бәсекеден аса алмай қалды.
Еске сала кетейік, бұдан бұрын WTA қорытынды турнирінде Елена Рыбакинаның үшінші жеңісіне қол жеткізгенін жазған едік.