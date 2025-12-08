X әлеуметтік желісі Еуропалық комиссияның жарнама орналастыруына тыйым салды
АСТАНА.KAZINFORM - Еуропалық комиссияның қомақты айыппұлынан кейін америкалық X платформасы ЕО атқарушы агенттігінің платформада жарнама орналастыруына тыйым салды, деп хабарлайды DW.
Бұл туралы X компаниясының бас өнім директоры Никита Бир мәлімдеді. Оның айтуынша, Еуропалық комиссия X-ке қарсы 120 миллион еуро айыппұл салу туралы жазбасының қаралымын арттыру үшін әлеуметтік желі ережелерін бұзған.
- Сілтемені «жасанды түрде кеңейту» мақсатында жариялау пайдаланушыларды адастырады, «оларды оны видео деп ойлауға мәжбүр етеді, - деп жазды Бир.
Еуропалық комиссия X-тің Еуропалық сандық қызметтер туралы заңын сақтамағаны үшін айыппұл салынғаны туралы жазбасына видео тіркеді. Оны басу пайдаланушыларды Еуропалық комиссияның веб-сайтындағы тиісті тақырып бойынша баспасөз хабарламасына автоматты түрде бағыттады.
120 миллион еуро айыппұл
Бірнеше күн бұрын ЕО америкалық технологиялық компанияға Сандық қызметтер туралы заңға сәйкес алғашқы айыппұл салды. X компаниясына жарнама және пайдаланушы тіркеудегі ашықтықтың жеткіліксіздігі үшін айыппұл салды.
- Біздің мақсатымыз - сандық заңдарымыздың сақталуын қамтамасыз ету, - деп атап өтті Еуропалық технологиялық егемендік және қауіпсіздік жөніндегі комиссияның вице-президенті Хенна Вирккунен.
Тергеу бұрын ресми тіркелімді тегін анықтау үшін қолданылған, бірақ қазір айына 7 еуроға сатылатын көк белгіге бағытталған. Бұл пайдаланушыларды жеке деректердің шынайылығы туралы адастыру қаупін тудырады.
Еуропалық комиссия X компаниясының жаңа параметрлерінде белгі қойылған тіркелу нақты пайдаланушыны емес, ботты білдіруі мүмкін екенін мәлімдеді. Нәтижесінде, ол ЕО ережені бұзғаны үшін қаржылық айыппұл салу туралы шешім қабылдады.
Екіншіден, ЕО X компаниясының әлеуметтік медиа платформаларындағы жарнама ашықтығы міндеттемесін орындамағанын анықтады. Бұл пайдаланушылар үшін қаржылық алаяқтыққа әкелуі мүмкін жарнама мен мазмұн арасындағы шекараны алшақтатады.
Еуропалық комиссия X компаниясына «көк белгі» бұзушылықтарын түзету үшін шара қабылдауға 60 күн және жарнама ашықтығы мен деректерге қол жеткізу мәселелерін шешу үшін 90 күн берді. Бұл шешімге түсінік бере отырып, Илон Маск оны «ақымақтық» деп атап, Еуропалық Одақты «жоюға» шақырды.
X-ке қатысты тергеу 2023 жылы басталды. 2024 жылдың жазында Еуропалық комиссия әлеуметтік желінің ЕО сандық қызметтер туралы заңының бірнеше бабын бұзғанын мәлімдеді. ЕО-да микроблог қызметіне қатысты басқа да тергеу жүріп жатыр. Оларға X заңсыз мазмұнды таратуға және ақпаратты манипуляцияға қарсы қабылдап жатқан шаралар кіреді.
Бұған дейін Еуропалық комиссия X-ке қарсы санкциялардан кейін жаңа айыппұлдар салуды уәде еткені хабарланған болатын.
