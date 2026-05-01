XVII ғасырдағы «Ғалам картасы» Sotheby’s аукционында $2,75 млн-ға сатылды
АСТАНА. KAZINFORM – Лондонда өткен Sotheby’s аукционында XVII ғасырдың сирек жез астролябиясы 2 млн фунт стерлингке (шамамен $2,75 млн) сатылды, деп хабарлайды ВВС.
Ғалымдар бұл құралды Ұлы Моғолдар дәуірінің «портативті астрономиялық компьютері» деп атайды. BBC мәліметінше, соңғы баға 2 млн фунттан асып, ислам әлеміне тиесілі осындай жәдігерлер арасында рекорд орнатты.
Экспонат Джайпур махараджасы Саваи Ман Сингх II-нің коллекциясына тиесілі болған, кейін оның жұбайы Махарани Гаятри Девиге өткен және жеке жинақта сақталған. Аукционға дейін ол көпшілікке ұсынылмаған.
Астролябия Лахорда Лахор мектебінің екі шебері тарапынан жасалған. Мамандардың айтуынша, ол өз түріндегі ең ірі сақталған үлгілердің бірі саналады: салмағы шамамен 8 кг, диаметрі 30 см-ге жетеді.
Бұл құрал уақытты анықтау, навигация, астрономиялық есептеулер жүргізу, сондай-ақ Меккеге бағытты айқындау сияқты діни міндеттер үшін пайдаланылған.
Сарапшылар астролябияны «Ғаламның екі өлшемді моделі» деп атап, функционалдығы жағынан заманауи смартфонмен салыстырады.
Құрылғының бетіне 94 қаланың координаттары мен 38 жұлдыздық бағдар қашалып жазылған. Бөліністерінің дәлдігі градус үлестеріне дейін жетеді. Бұл Ұлы Моғолдар дәуіріндегі ғылым мен қолөнердің жоғары деңгейін көрсетеді.
Sotheby’s дерегінше, лотқа коллекционерлер мен музейлер тарапынан қызығушылық жоғары болған. Соңғы баға 2014 жылы шамамен 1 млн фунтқа сатылған, көлемі әлдеқайда кіші османдық астролябияның рекордын жаңартты.
