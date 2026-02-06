KZ
    XXV қысқы Олимпиада ойындарының ашылу салтанатында Қазақстан қашан шығады

    АСТАНА. KAZINFORM - Бүгін Италияда басталатын XXV қысқы Олимпиада ойындарының ашылу салтанатында Қазақстан құрамасы реттік саны бойынша қашан шығатыны белгілі болды.

    Олимпиада
    Фото: Сали Сабиров

    Дүбірлі дода 6-22 ақпан аралығында өткізіледі. Оған әлемнің 90-нан астам елінен шамамен 2 900-3 500 спортшы қатысады. Байрақты бәсекеде 16 спорт түрі бойынша 116 медаль жиынтығы сарапқа салынады.

    Қазақстандық көрермендер бүгін XXV қысқы Олимпиада ойындарының салтанатты ашылу рәсімін Астана уақыты бойынша сағат 23:50-ден бастап Jibek Joly телеарнасының тікелей эфирінен тамашалай алады.

    Салтанатты рәсімде отандастарымыз реттік саны бойынша 44-ші болып шығады.

    Еліміз биыл қысқы Олимпиада ойындарында 36 спортшыға үміт артып, жалпы тізімде 24-орынға табан тіреп отыр. Дүбірлі додада еліміздің ұлттық құрамасы спорттың 10 түрінен 58 медаль жиынтығы бойынша бақ сынайды.

    Олардың қатарында биатлон, конькимен жүгіру, мәнерлеп сырғанау, шорт-трек, тау шаңғы спорты, шаңғы қоссайысы, шаңғы жарыстары, шаңғымен трамплиннен секіру, фристайл-могул және фристайл-акробатика бар.

    Бұл тізімде Олимпиада ойындары алғаш өткізілген Грекия құрамасы көш бастаса, одан кейінгі кезекте Албания, Андорра, Сауд Арабиясы, Аргентина, Армения, Аустралия. Аустрия, Әзербайжан, Бельгия құрамалары жанкүйерлермен қауышады.

    Әділжан Үмбет
    Әділжан Үмбет
    Автор
