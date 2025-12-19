YouTube істен шығып, пайдаланушылар шағымданды
АСТАНА. KAZINFORM — Әлем бойынша пайдаланушылар YouTube қызметіндегі ақауға шағымданып жатыр, деп хабарлайды BILD.
Бүгін түстен кейін YouTube видеоплатформасында ірі техникалық ақау туындады. Мыңдаған пайдаланушы сайттың мүлде ашылмайтынын немесе өте баяу жүктелетінін хабарлады.
Пайдаланушылардың хабарламалары бойынша, ең қатты әсер веб-нұсқасына тиген. Платформа жиі ашылмай қалса, мобильді қосымша көбінесе тұрақты жұмыс істеген. Кейбір пайдаланушылардың экранында «502» коды бар қате туралы хабарлама шыққан.
DownDetector мәліметтері бойынша, ақау шарықтау шегінде 11 мыңнан астам адам YouTube-қа қолжетімділік мәселесі туралы хабарлаған. Google компаниясы, яғни YouTube-тың иесі, ақау себептері туралы әзірге түсініктеме бермеді. Қазіргі уақытта YouTube-қа қолжетімділік біртіндеп қалпына келтіріліп жатыр.
