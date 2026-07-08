Юлия Путинцева Швециядағы турнирдің ширек финалына шықты
АСТАНА. KAZINFORM — Қазақстанның екінші, әлемнің 84-ракеткасы Юлия Путинцева Бостад (Швеция) WTA 125 турнирінің ширек финалына жолдама алды.
Доданың үшінші ракеткасы болып тіркелген қазақстандық теннисші екінші айналымда рейтингіде 148-орындағы сербиялық Лола Радивоевичті сынап көрді.
Бұл қос теннисшінің өзара алғашқы кездесуі еді.
Бірінші партияда Путинцева 6:4 есебімен басым түсті. Ол екінші сетті де өз есебіне жазды – 7:5.
Екі сағат 5 минутқа созылған тартысты бәсекеде Ю.Путинцева 1 эйспен бірге 17 брейк-пойнттың бесеуін пайдаланды. Радивоевич 3 эйс, 3 брейкпен (6 брейк-пойнт) ерекшеленді.
Юлия Путинцева жартылай финалға шығу үшін әлемнің 93-ракеткасы, аустриялық Синья Крауспен таласады.
Еске сала кетейік, бұдан бұрын Уимблдон турнирінде қарсыласын ойсырата ұтқан Заңғар Нұрланұлының үшінші айналымға шыққанын жазған едік.
Сондай-ақ Соня Жиенбаева Португалиядағы жарыстың ширек финалына өтті.