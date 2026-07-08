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    Юлия Путинцева Швециядағы турнирдің ширек финалына шықты

    АСТАНА. KAZINFORM — Қазақстанның екінші, әлемнің 84-ракеткасы Юлия Путинцева Бостад (Швеция) WTA 125 турнирінің ширек финалына жолдама алды.

    Путинцева
    Фото: ҚТФ

    Доданың үшінші ракеткасы болып тіркелген қазақстандық теннисші екінші айналымда рейтингіде 148-орындағы сербиялық Лола Радивоевичті сынап көрді.

    Бұл қос теннисшінің өзара алғашқы кездесуі еді. 

    Бірінші партияда Путинцева 6:4 есебімен басым түсті. Ол екінші сетті де өз есебіне жазды – 7:5.

    Екі сағат 5 минутқа созылған тартысты бәсекеде Ю.Путинцева 1 эйспен бірге 17 брейк-пойнттың бесеуін пайдаланды. Радивоевич 3 эйс, 3 брейкпен (6 брейк-пойнт) ерекшеленді.
    Юлия Путинцева жартылай финалға шығу үшін әлемнің 93-ракеткасы, аустриялық Синья Крауспен таласады.

    Еске сала кетейік, бұдан бұрын Уимблдон турнирінде қарсыласын ойсырата ұтқан Заңғар Нұрланұлының үшінші айналымға шыққанын жазған едік.

    Сондай-ақ Соня Жиенбаева Португалиядағы жарыстың ширек финалына өтті.

    Путинцева Юлия Спорт Теннис
    Ғайсағали Сейтақ
    Ғайсағали Сейтақ
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