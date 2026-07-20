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    Ұлттық құрылтай

    ЮНЕСКО сессиясында Маңғыстаудың жерасты мешіттеріне қатысты шешім қабылданады

    АСТАНА. KAZINFORM — 19 шілдеде Корея Республикасының Пусан қаласында ЮНЕСКО-ның Дүниежүзілік мұра комитетінің 48-сессиясы басталды. Сессия 29 шілдеге дейін жалғасады, деп хабарлайды ҚР СІМ баспасөз қызметі.

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    Фото: Қырғызстанның мәдениет министрлігі

    Шараның ресми ашылу рәсіміне Корея Республикасының президенті Ли Чжэ Мён және ЮНЕСКО-ның бас директоры Халед Әл Анани қатысты.

    Сессияға ЮНЕСКО-ның Дүниежүзілік мәдени және табиғи мұраны қорғау туралы конвенциясына 196 мемлекеттен шамамен 3 000 қатысушы, сондай-ақ халықаралық ұйымдар мен сарапшылық қауымдастықтың өкілдерін біріктірді.

    Отырыс барысында Ұйым Дүниежүзілік мұра тізіміне 30 жаңа ұсыныстың енгізілуін, сондай-ақ мұра объектілерінің сақталу жай-күйіне қатысты 147 есепті қарастырады.

    — Қазақстан делегациясы Дүниежүзілік мұра комитетінің мүшесі ретінде сессия жұмысына белсенді қатысып жатыр. Сессия барысында Қазақстан ұсынған «Маңғыстаудың жерасты мешіттері және олармен байланысты киелі нысандар» номинациясын қарау жоспарланып отыр, — делінген хабарламада.

    Еске сала кетейік, Атырауда өткен Ұлттық құрылтайдың отырысында Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Маңғыстаудағы бірегей жерасты мешіттерін ЮНЕСКО-ның Дүниежүзілік мұралар тізіміне енгізу бағытындағы жұмысты бастауды тапсырған болатын.

    Кейіннен ЮНЕСКО-ның Бүкіләлемдік мұралар тізіміне Маңғыстаудағы жерасты мешіттерін енгізу жөнінде өтінім берілгені хабарланды.

    Маңғыстау облысы Мешіт ЮНЕСКО Мәдени мұра Корея
    Айнұр Тумакбаева
    Айнұр Тумакбаева
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