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    Із-түзсіз кеткен қызылордалықтың денесі жайылымға жақын жерден табылды

    ҚЫЗЫЛОРДА. KAZINFORM — Қызылорда облысында хабар-ошарсыз кеткен азаматқа қатысты іздестіру жұмысының нәтижесі белгілі болды.

    Із-түссіз кеткен қызылордалықтың денесі жайылымға жақын жерден табылды
    Фото: polisia.kz

    Облыстық полиция департаменті хабарлама түскен бойда оны жедел түрде іздестіруге кіріскен.

    Іздестіру жұмысына төтенше жағдайлар қызметінің мамандары, еріктілер және жергілікті тұрғындар тартылды.

    — Нәтижесінде жоғалған ер адамның мәйіті жайылым аумағынан батысқа қарай шамамен 800 метр жерден табылды. Алдын ала тексеру барысында мәйіттен зорлық-зомбылық белгілері анықталған жоқ. Қазіргі уақытта оқиғаның барлық мән-жайын жан-жақты анықтауға бағытталған қажетті процессуалдық іс-шаралар жүріп жатыр, — делінген хабарламада.

    Ал жақында Түрксіб ауданындағы жекеменшік үйлердің бірінде ер адамның денесі табылды.

    Қызылорда облысы Полиция
    Назерке Саниязова
    Назерке Саниязова
    Авторлар