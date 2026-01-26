KZ
    18:13, 26 Қаңтар 2026 | GMT +5

    «Заң мен тәртіп» қағидаты – әділетті қоғамның негізі – Магеррамов

    АСТАНА. KAZINFORM – «Заң мен тәртіп» қағидаты туралы Мәжіліс депутаты Магеррам Магеррамов Конституциялық реформалар жөніндегі комиссияның үшінші отырысында айтты. 

    Депутаттың сөзінше, бірпалаталы парламентті пропорционалды сайлау жүйесі арқылы қалыптастыру партиялық-саяси пікірталастың сапасын арттырып, қоғам мен билік арасындағы диалогты күшейтеді.

    – Пропорционалды негізде құрылатын бірпалаталы парламент саяси партиялардың ықпалын арттырады. Көппартиялы өкілдік – демократияның басты көрсеткіші әрі саяси жүйенің тұрақтылығының берік негізі, - деді Магеррам Магеррамов.

    Депутат сондай-ақ жаңа парламенттік жүйе заң шығарушы органның ықпалын күшейтетінін және саяси жүйенің тұрақтылығын қамтамасыз ететінін, ал «Заң мен Тәртіп» қағидатын Конституцияда бекіту азаматтардың құқықтарымен міндеттерінің теңгерімді үйлесімін қалыптастыратынын атап өтті.

    – Заң тәртіпсіз күшін жоғалтады, ал заңсыз тәртіп озбырлыққа айналады. Сондықтан «Заңмен Тәртіп» – әділетті қоғамның ажырамас құрамдас бөліктері және азаматтардың қауіпсіздігі мен еркіндігінің кепілі, - деп нақтылады ол.

    Айта кетейік, бұған дейін Қоршаған ортаны қорғау бойынша Конституцияның екі бабын өзгерту ұсынылды.

