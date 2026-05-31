Зайсанда салынып жатқан әуежайда шілде айында алғашқы ұшақ ұшырылмақ
ӨСКЕМЕН. KAZINFORM — Шығыс Қазақстан облысы Зайсан ауданында Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың тапсырмасымен салынып жатқан әуежай құрылысы аяқталуға таяу.
Бүгін сол жерде 300-ден астам адам жұмыс істеп жатыр. Әуежай құрылысы 75-80 пайызға аяқталған.
— Әуеайлақтың негізгі бөлігі — ұшу-қону жолағы, перрон және рульдеу жолы толық салынды. Аэродром аумағындағы дренаж жүйелері мен инженерлік коммуникациялардың құрылысы да аяқталды. Қазіргі уақытта терминал, апаттық-құтқару қызметі ғимараты, гараждар және жанар-жағармай сақтау қоймаларын салу жұмыстары жүргізіліп жатыр, — деп хабарлады облыс әкімдігінен.
Шілде айында сынақ рейсі жүзеге асырылмақ. Ұшу-қону жолағының ұзындығы 2200 метр, аэровокзалдың жалпы аумағы 4000 шаршы метр болады.
Әуежай іске қосылғаннан кейін Қытайдың Үрімші қаласына, Алтай аймағына және Қанас көліне халықаралық рейстер ашу жоспарланып отыр.
Сонымен қатар Астана, Алматы және Өскемен қалаларына ішкі бағыттар бойынша әуе қатынасы жолға қойылады. Әуежай Bombardier Q400, ATR-72 секілді өңірлік санаттағы әуе кемелерін қабылдайтын болады.
Еске салсақ, осыған дейін Алматы әуежайына кіру тәртібі өзгергені хабарланған.