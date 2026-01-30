Зеленский Ресеймен энергетикалық бітім жөніндегі келісімді растады
АСТАНА. KAZINFORM – Украина Президенті Владимир Зеленский Украина мен Ресей арасында қысқы суық кезеңге арналған «энергетикалық бітім» туралы келісімдерге қол жеткізілгенін растады, деп хабарлайды DW.
Ол АҚШ президенті Дональд Трамптың Киев пен Украинаның басқа қалаларын Ресейдің соққыларынан қорғау мүмкіндігі туралы мәлімдемесін құптағанын айтты.
— Президент Трамптың осы қыс кезінде Киев пен Украинаның басқа қалаларына Ресейдің соққыларынан қауіпсіздік қамтамасыз ету мүмкіндігі жөніндегі маңызды мәлімдемесін құптаймын, — деп жазды Зеленский әлеуметтік желілерде.
Оның айтуынша, энергетика — өмірдің негізі, сондықтан Киев оны қорғау жолындағы серіктестердің күш-жігерін жоғары бағалайды.
— Бұл мәселелер Әмірлікте талқыланды. Келісім орындалады деп үміттенеміз. Деэскалацияға бағытталған қадам соғысты аяқтауға қарай нақты ілгерілеуге ықпал етеді, — деп қосты Украина көшбасшысы.
Украина билігі бірнеше рет аязды кезеңде елдің энергетикалық жүйесін қорғаудың аса маңызды екенін атап өткен.
Бұған дейін Дональд Трамп Ақ үйде өткен отырыста Владимир Путиннен Киев пен басқа қалаларға соққы жасамауды жеке өзі сұрағанын және Ресей президентінің бұл өтінішке келіскенін мәлімдеген.
— Көп адам бұл қоңырау шалудың қажеті жоқ, одан ештеңе шықпайды деді. Бірақ ол қоңырау шалды, біз бұған өте қуаныштымыз, — деді Трамп.
Оның айтуынша, соңғы бір аптада Украинаның астанасына шабуылдардың болмауы дәл осы телефон қоңырауымен байланысты.
Инфрақұрылымға соққылардың тоқтағаны туралы ақпарат бейсенбі күні таңертең әлеуметтік желілерде тарады. Алайда демалыс күндері Абу-Дабиде өткен келіссөздерге қатысқан тараптар бұл жөнінде ұзақ уақыт бойы ресми мәлімдеме жасаған жоқ.