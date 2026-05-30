Зейнолла Ыдырысов Challenge Cup турнирінің күміс жүлдегері атанды
АСТАНА. KAZINFORM — Словенияның Копер қаласында спорттық гимнастикадан Challenge Cup санатындағы жарыстың финалдары өтіп жатыр, деп хабарлайды Спортты дамыту дирекциясының баспасөз қызметі.
Бүгін тұтқалы ат снарядында Ұлттық құрама спортшысы Зейнолла Ыдырысов 2-орын алды. Ол финалда 14.133 балл жинады.
Осы жаттығуда тағы бір отандасымыз, Париж Олимпиадасының күміс жүлдегері Нариман Құрбанов бақ сынап, 7-сатыдан көрінді. Оның еншісінде 13.233 ұпай бар.
Тұтқалы ат снарядының жүлдегерлері:
1. Матео Зугец (Хорватия, 14.166 балл)
2. Зейнолла Ыдырысов (Қазақстан)
3. Джошуа Натан (Ұлыбритания, 14.100 балл)
Ертең финалдардың 2-күні өтеді. Онда ел намысын Роман Маменов қорғайды. Ол тіреніп секіру жаттығуында жүлдеге таласады.
Бұған дейін Зейнолла Ыдырысов пен Нариман Құрбанов әлем кубогының кезеңінде жүлде алғанын жазғанбыз.