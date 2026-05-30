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    Зейнолла Ыдырысов Challenge Cup турнирінің күміс жүлдегері атанды

    АСТАНА. KAZINFORM — Словенияның Копер қаласында спорттық гимнастикадан Challenge Cup санатындағы жарыстың финалдары өтіп жатыр, деп хабарлайды Спортты дамыту дирекциясының баспасөз қызметі.

    Зейнолла Ыдырысов Challenge Cup турнирінің күміс жүлдегері атанды
    Фото: Спортты дамыту дирекциясы

    Бүгін тұтқалы ат снарядында Ұлттық құрама спортшысы Зейнолла Ыдырысов 2-орын алды. Ол финалда 14.133 балл жинады.

    Осы жаттығуда тағы бір отандасымыз, Париж Олимпиадасының күміс жүлдегері Нариман Құрбанов бақ сынап, 7-сатыдан көрінді. Оның еншісінде 13.233 ұпай бар.

    Тұтқалы ат снарядының жүлдегерлері:

    1. Матео Зугец (Хорватия, 14.166 балл)

    2. Зейнолла Ыдырысов (Қазақстан)

    3. Джошуа Натан (Ұлыбритания, 14.100 балл)

    Ертең финалдардың 2-күні өтеді. Онда ел намысын Роман Маменов қорғайды. Ол тіреніп секіру жаттығуында жүлдеге таласады.

    Бұған дейін Зейнолла Ыдырысов пен Нариман Құрбанов әлем кубогының кезеңінде жүлде алғанын жазғанбыз.

    Словения Гимнастика турнир Спорт Жүлде
    Айнұр Тумакбаева
    Айнұр Тумакбаева
    Авторлар