Жабық тұрады: Алматыда өткелдердегі лифтіні қолдану мәселесі қалай шешіледі
АЛМАТЫ. KAZINFORM – Алматыда ерекше қажеттіліктері бар адамдарға жерүсті өткелдеріндегі лифтіні қолдану жиі қиындық тудырады.
Жаяу жүргіншілерге арналған көпірлердегі лифттер көбінесе жұмыс істемейді немесе жабық болады. Бұл жағдайға байланысты тұрғындар әлеуметтік желілерде шағым білдіріп жатыр.
Алматы қаласының жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар басқармасының дерегінше, қалада 78 жерүсті жаяу жүргіншілер өткелі бар. Олардың ішінде 43 өткел лифтпен, 16 өткел еңіс көтергіш механизмдерімен, ал 51 өткел пандустармен қамтамасыз етілген. Бұл инфрақұрылымның қолжетімділігі мәселесі қоғамдық көлік пен жаяу жүргіншілердің қауіпсіздігіне әсер етеді.
– 12 жерүсті өткелінде көтергіш құрылғылар барлығына қолжетімді режимде жұмыс істейді. Қалған өткелдерде қолжетімділік магнитті кілттер арқылы жүзеге асырылады, олар мүгедектігі бар адамдардың өтініштері бойынша аудан әкімдіктерінің аппараттарынан беріледі, - делінген басқарма жауабында.
Ведомство 2025 жылдың 24-30 қарашасы аралығында жаяу жүргіншілер өткелдеріне мониторинг жүргізіліп, нәтижесінде көптеген мәселе анықталғанын атап өтті. Олардың ішінде: көтергіш механизмдердің істен шығуы, тактильді бағыттаушылардың, баспалдақ алаңдарының белгілерінің және көрнекі навигация элементтерінің болмауы.
Басқарма анықталған кемшіліктерді жою үшін аудан әкімдіктерімен бірлесіп, жаяу жүргіншілер өткелдерін бейімдеу жоспарын әзірлеп жатыр.
– Алматы қаласының Көлік холдингімен бірлесе отырып, автоматтандырылған қолжетімділікке көшу және магнитті кілттер жүйесінен кезең-кезеңмен бас тарту мақсатында «Оңай» жүйесін көтергіш енгізу мәселесі қарастырылып жатыр. Пилоттық жоба аясында Әуезов ауданында 5 жерүсті өткелдері қамтылған. Аталған нысандар бойынша қабылдау-енгізу актісі әлі рәсімделмеген, сол себепті пилоттық жоба ресми түрде аяқталған жоқ, - деп түсіндірді басқармадан.
Халықты әлеуметтік қорғау саласындағы реттеу және бақылау комитетінің Алматы қаласы бойынша департаментінің деректеріне сәйкес, мегаполисте 58 387 мүгедектігі бар адам тіркелген. Олардың ішінде 1-тобы – 6 604 адам, 2-тобы – 21 886 адам, 3-тобы – 19 646 адам.
Еске салайық, бұған дейін Алматыда жерүсті өткелдеріне қатысты пилоттық жоба іске қосылғанын жазғанбыз.