    06:11, 18 Қазан 2025 | GMT +5

    Жағдайы күрт нашарлаған павлодарлық сәби Астанаға ТЖМ тікұшағымен шұғыл жеткізілді

    АСТАНА. KAZINFORM –  Шұғыл түрде медициналық көмек қажет болған нәресте ТЖМ тікұшағымен елорда ауруханаларының біріне жеткізілді, деп хабарлайды Kazinform Төтенше жағдайлар министрлігінің баспасөз қызметіне сілтеме жасап. 

    Павлодарлық сәби Астанаға ТЖМ тікұшағымен шұғыл жеткізілді
    Фото: видео кадры / ТЖМ

    Министрліктің мәліметіне сүйенсек, «Қазавиақұтқару» тікұшағы Астана - Павлодар - Астана бағыты бойынша санитарлық рейсті орындаған.

    «Сәбиге шұғыл медициналық көмек қажет болды. Ұшқыштар мен дәрігерлердің үйлесімді және жедел әрекеттерінің арқасында бала аман-есен жеткізілді», делінген ТЖМ-нің ресми ақпаратында.

    Сондай-ақ министрліктің баспасөз қызметі тікұшақтары елді мекендердің бір-бірінен алшақтығы жағдайында шұғыл медициналық көмек көрсетуге әрдайым дайын екенін атап өтті.

    Айта кетсек, бұған дейін Павлодарда анасы мен баласы үйінде өлі табылғанын жазғанбыз.

    Тегтер:
    Астана Павлодар Нәресте Медицина Тікұшақ Денсаулық ҚР Төтенше жағдайлар министрлігі
    Жасұлан Бақытбекұлы
    Жасұлан Бақытбекұлы
    Автор
