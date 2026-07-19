Жамбыл облысында 300-ден астам әйел алимент төлейді
АСТАНА. KAZINFORM — Балаларды асырау міндеттемелері тек ер адамдар үшін ғана емес, сонымен қатар аналарға қатысты да туындайды.
Әділет департаменті алғаш рет жеке сот орындаушылары балаларға алимент төлеп жатқан әйелдердің санын бөлек анықтады.
Бүгінгі күні Жамбыл облысының мамандары қарызы бар 307 әйелге қатысты құжаттарды қарап жатыр.
Департамент балалардың әкелерімен немесе басқа заңды қамқоршыларымен қандай жағдайға байланысты қалғанын нақтыламады. Сондай-а, олар әйелдердің қарызының жалпы сомасын немесе төлемдер үнемі жасалып жатқан жағдайлардың санын жарияламады.
Айта кетейік, Ұлытау облысында алимент төлемей, букмекерлік кеңсеге ақша жұмсаған 22 адам ұсталды.
Түркістан облысында 50 борышкер алимент төлемегені үшін әкімшілік жауапқа тартылды.