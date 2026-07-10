Жамбыл облысында 4,5 магнитудалы жер сілкінісі тіркелді
АСТАНА. KAZINFORM — Қазақстан Ұлттық ядролық орталығы Геофизикалық зерттеулер институтының Жедел деректер орталығының мәліметінше, 10 шілде күні Астана уақытымен сағат 00:59–да Жамбыл облысы аумағында жер сілкінісі болды.
Жерасты дүмпуінің ошағы Тараз қаласынан оңтүстік-батысқа қарай 65 шақырым жерде орналасқан.
Эпицентр координаттары — солтүстік ендіктің 42,50 градусы және шығыс бойлықтың 70,88 градусы.
Жер сілкінісінің магнитудасы mb=4,5, энергетикалық класы — K=10,4.
Ошақ 15 шақырым тереңдікте орналасқан.
Бұған дейін хабарланғандай, Венесуэлада болған жойқын жер сілкіністері салдарынан қаза тапқандар саны 3 899 адамға жетті. Тағы 16 740 адам жарақат алған.