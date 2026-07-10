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    Жамбыл облысында 4,5 магнитудалы жер сілкінісі тіркелді

    АСТАНА. KAZINFORM — Қазақстан Ұлттық ядролық орталығы Геофизикалық зерттеулер институтының Жедел деректер орталығының мәліметінше, 10 шілде күні Астана уақытымен сағат 00:59–да Жамбыл облысы аумағында жер сілкінісі болды.

    Бүгін Өзбекстанда екі рет жер сілкінді
    Фото: oxu.az

    Жерасты дүмпуінің ошағы Тараз қаласынан оңтүстік-батысқа қарай 65 шақырым жерде орналасқан.

    Эпицентр координаттары — солтүстік ендіктің 42,50 градусы және шығыс бойлықтың 70,88 градусы. 

    Жер сілкінісінің магнитудасы mb=4,5, энергетикалық класы — K=10,4.

    Ошақ 15 шақырым тереңдікте орналасқан.

    Бұған дейін хабарланғандай, Венесуэлада болған жойқын жер сілкіністері салдарынан қаза тапқандар саны 3 899 адамға жетті. Тағы 16 740 адам жарақат алған.

    Оқиға Жамбыл облысы Төтенше оқиғалар, апаттар Жер сілкінісі
    Айнұр Тумакбаева
    Айнұр Тумакбаева
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