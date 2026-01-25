Жамбыл облысында азаматтық талап-арыздар саны бір жылда 28 пайызға артты
ТАРАЗ. KAZINFORM - Жамбыл облысының соттарында азаматтық істер саны күрт өсті. Алайда талаптардың едәуір бөлігі міндетті рәсімдер сақталмағандықтан өтініш иелеріне кері қайтарылып отыр, деп хабарлайды Kazinform агенттігінің тілшісі.
2025 жылдың 12 айында Жамбыл облысы соттарына есепті кезең басындағы қалдықты қоса алғанда 35 394 азаматтық талап-арыз түскен. Бұл 2024 жылмен салыстырғанда 7 772 іске, яғни 28,1 пайызға көп.
Жүктеменің артуымен бірге кері қайтарылған талап-арыздар саны да көбейген. 2025 жылы соттар 8 904 талапты кері қайтаруға мәжбүр болған, бұл түскен істердің жалпы санының 25,1 пайызын құрайды. Тағы 466 талапты қабылдаудан бас тартылған. Айта кетерлігі, талаптардың кері қайтарылуының жиі себебі — дауды сотқа дейін реттеу тәртібінің сақталмауы. Бұл негіз барлық қайтарылған арыздардың шамамен 40 пайызына себеп болған.
Есепті кезеңде апелляциялық тәртіппен 82 азаматтық іс бойынша сот шешімдерінің күші жойылды. Мұндай жағдайларға азаматтық істер жөніндегі сот алқасы тұрақты түрде талдау жүргізіп, оның нәтижелерін қалалық және аудандық соттарға жолдап отырады.
Борышкерлердің елден шығуына шектеу қою мәселелеріне де айрықша назар аударылып отыр. Бір жыл ішінде облыс соттарына уақытша шектеуді тоқтата тұру туралы 62 қаулы түскен, оның 16-сы соттар тарапынан санкцияланған. Сот орындаушыларының осындай шешімдері ерекше бақылауда екені айтылады.
Сонымен қатар соттарда бітімгершілік рәсімдерінің рөлі артып келе жатқаны байқалады. 2025 жылы медиация тәртібімен қаралуға жататын істер бойынша 21 483 талап-арыз түскен. Оның ішінде 6 932 іс татуластыру рәсімдерін қолдану арқылы шешілген, бұл олардың жалпы санының 43,4 пайызын құрайды.
