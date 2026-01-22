Жамбыл облысында некеге тұру көрсеткіші ажырасудан алты есе жоғары
АСТАНА. KAZINFORM – Жамбыл облысында халық санының табиғи өсімі сақталып отыр. 2025 жылдың қорытындысы бойынша өңірде дүниеге келгендер саны қайтыс болғандардан бірнеше есе көп, ал некеге тұрғандар ажырасқандардан айтарлықтай асып түсті.
«Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы облыстық филиалының мәліметінше, өткен жылы өңірде 26 625 сәби дүниеге келген. Ал осы кезеңде 6 655 өлім жағдайы тіркелген. Яғни бір қайтыс болған адамға шамамен төрт жаңа туған сәби сәйкес келеді.
Отбасылық статистикада да ұқсас үрдіс байқалады. 2025 жылы Жамбыл облысында 6 030 неке қиылған, ал ажырасу саны 1 035-ті құраған. Бұл әрбір алтыншы неке ғана бұзылатынын көрсетеді.
Жалпы 2025 жылдың 12 айында өңірде азаматтық хал актілерін тіркеу саласында 54 370 мемлекеттік қызмет көрсетілген. Соның ішінде салтанатты форматтағы қызметтерге сұраныс артқан. Бір жыл ішінде 165 салтанатты неке қию рәсімі және 66 жаңа туған сәбиге куәлік табыстау рәсімі өткізілген.
Салтанатты неке тіркеу залдары Тараз қаласында, сондай-ақ Қордай, Шу және Тұрар Рысқұлов аудандарында жұмыс істейді.
