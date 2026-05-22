Жамбыл облысында Еnvida ai қаржы пирамидасына қатысты тергеу басталды
АСТАНА. KAZINFORM — ҚМА Жамбыл облысы бойынша департаменті «ENVIDA AI» қаржы пирамидасын құру және оған жетекшілік ету фактісі бойынша тергеп-тексеру жүргізіп жатыр.
Тергеу амалдарына сай, жоба ұйымдастырушылары WhatsApp мессенджері арқылы «Еnvida ai ежедневный пассивный доход» және «Еnvida ai супер новый проект ежедневный пассивный доход» атауымен топтар құрып, азаматтарды тұрақты жоғары табысқа уәде беру арқылы тартқан.
Жобаның маркетингтік моделі көпдеңгейлі жүйеге құрылған. Негізгі табыс жаңа салымшыларды тарту есебінен қалыптасып отырған.
Жоба өзін нақты активтерге инвестиция салатын халықаралық экожүйе ретінде таныстырған.
Нәтижесінде қаржы пирамидасына 370-тен астам салымшы тартылған.
Қатысушылар географиясы еліміздің алты өңірін қамтиды: Ақтөбе, Атырау, Қызылорда, Павлодар, Түркістан облыстары және Алматы қаласы.
Тергеп-тексеру жалғасып жатыр.
Қазақстан Республикасы ҚПК-нің 201-бабына сәйкес өзге ақпарат жариялауға жатпайды.
