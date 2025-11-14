Жамбыл облысында есірткі тасымалдаған екі күдікті ұсталды
АСТАНА. KAZINFORM — Шу қаласының полицейлері 50 келіден астам марихуана тасымалдаған тұрғындарды ұстады, деп хабарлайды Polisia.kz.
— ҚР ІІМ есірткі қылмысына қарсы іс-қимыл комитеті, Жамбыл облысы полиция департаментінің есірткі қылмысына қарсы іс-қимыл басқармасы және Ұлттық ұланның № 6506 «Бүркіт» әскери бөлімінің әскери қызметшілері бірлесіп жүргізген іс-шара барысында 50 келіден астам есірткі затын тасымалданған автокөлік тоқтатылды, — делінген ақпаратта.
Арнайы операция Шу қаласындағы Сәтбаев көшесінде жүргізілді. Полицейлер Mazda автокөлігін тоқтатып, тексеру кезінде артқы орындығынан үш қап, ал жүксалғышынан тағы екі қап табылды. Қаптардың ішінде өзіне тән иісі бар өсімдік тектес зат болған.
Сараптама қорытындысына сәйкес, тәркіленген зат — кептірілген марихуана есірткісі екені анықталды. Жалпы салмағы 51 келі.
Ұстау шарасы облыстық прокуратураның үйлестіруімен жүргізілді.
Айта кетейік, елордада есірткі қылмысына қатысы бар екі адам қамауға алынды.