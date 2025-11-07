KZ
    Жамбыл облысында газға бай шөгінді табылды

    АСТАНА. KAZINFORM – «QazaqGaz» ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамының басқарма төрағасы Әлібек Жамауов Жамбыл облысында тағы бір әлеуетті газ кенішін барлау жұмыстарына дайындақ басталғанын мәлім етті.

    Фото: видеодан алынған скрин

    - Геологиялық барлау жұмыстарының нәтижесінде Жамбыл облысының Малдыбай учаскесінде газ шөгіндісі бар екенін дәлелденді. Қазір сейсмикалық барлау жұмыстарына дайындық жүріп жатыр, - деді Әлібек Жамауов «Самұрық-Қазына» қоры қоғамдық кеңесінің отырысында.

    Сондай-ақ, ол аталған облыстағы Анабай учаскесіне де тоқталды.

    - Жамбыл облысының Анабай кен орнында жұмыс жалғасып жатыр. Газ сапасын бағалауға арналған 1 ұңғыма, пайдалануға арналған 3 ұңғыма бұрғыланды. Дәлелденген газ қоры – 3,2 млрд текше метр, - деді ұлттық компания басшысы.

    Бұған дейін Қостанай облысының газ құю стансаларында ұзын-сонар кезек пайда болғанын жазған едік. 

