Жамбыл облысында газға бай шөгінді табылды
АСТАНА. KAZINFORM – «QazaqGaz» ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамының басқарма төрағасы Әлібек Жамауов Жамбыл облысында тағы бір әлеуетті газ кенішін барлау жұмыстарына дайындақ басталғанын мәлім етті.
- Геологиялық барлау жұмыстарының нәтижесінде Жамбыл облысының Малдыбай учаскесінде газ шөгіндісі бар екенін дәлелденді. Қазір сейсмикалық барлау жұмыстарына дайындық жүріп жатыр, - деді Әлібек Жамауов «Самұрық-Қазына» қоры қоғамдық кеңесінің отырысында.
Сондай-ақ, ол аталған облыстағы Анабай учаскесіне де тоқталды.
- Жамбыл облысының Анабай кен орнында жұмыс жалғасып жатыр. Газ сапасын бағалауға арналған 1 ұңғыма, пайдалануға арналған 3 ұңғыма бұрғыланды. Дәлелденген газ қоры – 3,2 млрд текше метр, - деді ұлттық компания басшысы.
