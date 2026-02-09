Жамбыл облысында құтқарушылар 80 көлікті қар құрсауынан шығарды
ТАРАЗ. KAZINFORM — Жамбыл облысының Қордай ауданында қар құрсауынан 50 жеңіл және 30 жүк көлігі құтқарылды, деп хабарлайды Kazinform Төтенше жағдайлар министрлігіне сілтеме жасап.
Жамбыл облысы Қордай ауданындағы ескі Қордай асуында (170–190 шақырым) ауа райының күрт нашарлауынан жүк көліктері қар құрсауында қалып, жолды жартылай жауып тастады.
Төтенше жағдайлар министрлігінің қызметкерлері қар құрсауынан 50 жеңіл және 30 жүк көлігін шығарды. Көмек көрсетілген адамдардың арасында зардап шеккендер жоқ.
Ауа-райының нашарлауына және жолдардың жабылуына байланысты Жамбыл облысы Төтенше жағдайлар департаменті азаматтарға психологиялық көмек көрсету және хабарлау үшін сенім телефонын ашты: 8 (7262) 43-58-97, 43-58-39.
Еске сала кетейік, бұған дейін Жетісу облысында көлік қозғалысына шектеу қойылғанын жазған едік.