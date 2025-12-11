KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    14:10, 11 Желтоқсан 2025 | GMT +5

    Жамбыл облысында құтқарушылар қар құрсауынан 42 көлікті шығарды

    АСТАНА. KAZINFORM — Қордай ауданының ескі асуында, жабық учаскеде төтенше жағдайлар қызметінің күштері қар құрсауында қалған көліктерді шығару бойынша апаттық-құтқару жұмыстарын жүргізді, деп хабарлайды ТЖМ баспасөз қызметі.

    закрыта дорога, метель, гололед, боран, жол жабық, көк тайғақ
    Фото: Әскербек Қаракөз / Kazinform

    Ведомство мәліметінше, ТЖД қызметкерлері қардан 42 автокөлікті, оның ішінде 7 жүк көлігін және 35 жеңіл автокөлікті шығарды. 

    — Барлық жүргізуші мен жолаушылар медициналық көмекке мұқтаж болған жоқ және өз бағыттары бойынша жолдарын жалғастырды. Жолдың жабық бөлігінің алдында айтарлықтай көп көлік жиналып қалған: 350 жүк көлігі және 110 жеңіл автокөлік. Олар Кенен ауылынан Қайнар ауылына дейінгі аралықта, сондай-ақ Қордай ауылы маңында шоғырланған, — делінген хабарламада.

    ТЖМ ауа райы нашарлаған кезеңде ұзақ жолға шықпауға және құтқарушылардың нұсқауларын сақтауға шақырады.

    Бұдан бұрын Абай облысында 13 жеңіл және 25 жүк көлігі жолда қалып қойғанын жаздық.

    Тегтер:
    Оқиға Аймақ Ауа райы Жамбыл облысы жүргізуші Көлік
    Айнұр Тумакбаева
    Айнұр Тумакбаева
    Автор
    Соңғы жаңалықтар