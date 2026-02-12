Жамбыл облысында құтқарушылар қар құрсауында қалған 15 көлікті шығарды
ТАРАЗ. KAZINFORM – Жамбыл облысында ауа райының күрт нашарлауына байланысты автожолдарда авариялық-құтқару жұмыстары жалғасуда. Өңірде қар құрсауында қалған бірқатар көлікке көмек көрсетілді.
ТЖМ мәліметінше, Талас ауданындағы «Тараз – Қаратау» автожолында жолдың жүру бөлігінде тұрып қалған 10 жеңіл автокөлік құтқарушылардың күшімен қауіпсіз учаскелерге сүйретіліп шығарылды.
Сонымен қатар Жуалы ауданында «Тараз – Шымкент» автожолының Шақпақ ата ауылы маңында қар құрсауында қалған тағы екі жеңіл автокөлік жолдың жүру бөлігіне шығарылды.
Бұдан бөлек, осы аудандағы басқа учаскеде қарға батып қалған 3 автокөлік сүйрету арқанының көмегімен қауіпсіз жерге жеткізілді.
Жалпы құтқарушылар 9 азаматқа көмек көрсетті. Зардап шеккендер жоқ.
Төтенше жағдайлар министрлігі жүргізушілерді ауа райы жағдайларын ескеріп, жолда қауіпсіздік шараларын сақтауға шақырды.
Айта кетейік, Жамбыл облысының бірнеше ауданында жауын-шашын мөлшері қауіпті деңгейден асты.