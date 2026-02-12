Жамбыл облысының бірнеше ауданында жауын-шашын мөлшері қауіпті деңгейден асты
АСТАНА. KAZINFORM — Тараз бен оған жақын орналасқан бірнеше елді мекенде жауын-шашын мөлшерінің қалыпты нормадан екі еседен астам түскені тіркелді, деп хабарлайды Kazinform тілшісі.
Облыста қар 10 ақпаннан 11 ақпанға қараған түні жауа бастады. «Қазгидромет» РМК аймақтық филиалының мәліметінше, жеті миллиметр немесе одан да көп жауын-шашын қауіпті, ал 20 миллиметрден асатын жауын-шашын өте көп деп саналады. Соңғы екі күнде осындай көрсеткіш тоғыз елді мекенде тіркелді.
11 ақпанда Таразда 22 мм жауын-шашын түсті. Т. Рысқұлов ауданындағы Құлан және Ақыртөбе ауылдарында тиісінше 15 және 19 мм, Шу ауданының Төле би және Шоқпар ауылдарында әрқайсысында 14 мм, Қаратауда — 14 мм, Байзақ ауданының Ақжар ауылында 18 мм, ал Қордай ауданындағы Беріктас пен Отар ауылдарында әрқайсысында 7 мм жауын-шашын түсті.
Жауын-шашын 12 ақпанда да жалғасты. Түнде және таңертең Таразда 17 мм, Құланда 12, Ақжарда 8 және Беріктаста 7 мм жауын-шашын түсті. Ең көп қар Ақыртөбе ауылында жауды, онда 24 мм жауын-шашын тіркелді.
Синоптиктер болжамынша, қар жауу күннің соңына дейін жалғасады. 13 ақпанға қарай жауын-шашын азайып, қар жаңбырға ұласады. Демалыс күндері күн жылынып, келесі аптада күшейетіні болжанды.
Мамандардың атап өтуінше, жауын-шашынның мұндай мөлшері қауіпті метеорологиялық құбылыс болып саналады. Қардың көп жаууы жолдың көрінуін айтарлықтай төмендетеді, жол-көлік оқиғаларының қаупін арттырады, ал ылғалды қар электр желілері, ағаштар және шатырларға зақым келтіруі мүмкін. Тұрғындарға жолдарда сақтық таныту және қолайсыз ауа райы кезінде мүмкіндігінше жолға шықпау ұсынылды.
Жамбыл облыстық әкімдігі қолайсыз күн райына байланысты коммуналдық қызметтер жоғары дайындық режиміне ауыстырылғанын хабарлады. Жергілікті жолдарды күтіп ұстау үшін 21 мердігер ұйым және 178 техника жұмылдырылды, 14 925 тонна құм және 1500 тонна тұз дайындалды. Облыстық маңызы бар жолдарда 11 мердігер және 85 техника, ал аудандық жолдарда 10 мердігер және 93 көлік жұмыс істеп жатыр.
Таразда қар тазалау жұмыстарына «Жасыл Ел-Тараз» ЖШС-нің 50 техникасы мен 300-ден астам жұмысшысы тартылды, қорда 2600 текше метр құм және 1530 тонна тұз бар. Әкімдік қажет болған жағдайда қосымша құрылыс техникасын жұмылдыруға уәде берді.
Бұған дейін Жамбыл облысында құтқарушылар 80 көлікті қар құрсауынан шығарғанын жаздық.