Жамбыл облысында медициналық ұйымдар 32,3 млрд теңгені тиімсіз жұмсаған
ТАРАЗ. KAZINFORM – Кемшіліктердің жартысына жуығы шығыстарды тиімсіз жоспарлауға қатысты болса, қалғаны — қаржылық заңбұзушылықтар, деп хабарлайды Kazinform агенттігінің тілшісі.
Ревизиялық комиссияның мәліметі сүйенсек, өңірде 58,9 млрд теңгеге жұмсалған шығындар тексерілген. Соның жартысынан астамы аудиторлар тарапынан сұрақ тудырған.
Қаржылық заңбұзушылықтар көлемі 15,6 млрд теңгені құраған, оның ішінде 15,1 млрд теңге қалпына келтірілуі тиіс. Тағы 13,4 млрд теңге тиімсіз жоспарланған, ал 1,6 млрд теңге тиімсіз пайдаланылған деп танылды.
Сонымен қатар 194 рәсімдік бұзушылық пен 13 жүйелі кемшілік анықталды. Оларды жою өңірдегі медициналық ұйымдарға тапсырылды.
– Медициналық техниканы сатып алуды жоспарлау кезінде облыстық денсаулық сақтау басқармасы 7,1 млрд теңгені тиімсіз бөлген. Жамбыл аудандық орталық ауруханасында кредиторлық берешек 387,6 млн теңгеге жеткен, ал 17,1 млн теңге көлеміндегі ынталандыру төлемдері негізсіз есептелген. Мойынқұм аудандық орталық ауруханасында бас дәрігер офтальмологтың міндетін тиісті сертификатсыз қатар атқарған. Талас аудандық көпбейінді орталық ауруханасында берешек 808,8 млн теңгені құраған, сонымен қатар 1,2 млн теңге көлемінде қолма-қол қаражаттың жетіспеушілігі анықталған, – деді комиссия мүшесі Ильяс Төлемісов.
Тексеру қорытындысы бойынша 121 материал ішкі мемлекеттік аудит департаментіне жолданса, тағы 12 іс Медициналық және фармацевтикалық бақылау комитетінің департаментіне берілген.
