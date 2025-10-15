Жамбыл облысында тоқтатылған көліктен 12 қап марихуана табылды
ТАРАЗ. KAZINFORM – Тыйым салынған заттарды көлікті тексеру барысында қызметтік ит анықтаған, деп хабарлайды Жамбыл облыстық полиция департаментінің баспасөз қызметі.
Көліктерін жолдың 583 шақырымында полиция тоқтатқанда көршілес өңірдің екі тұрғыны жолда келе жатқан.
«Қарасора-2025» жедел алдын алу іс-шарасы аясында «Ауди-100» автокөлігіне тексеру жүргізілген. Тексеруге Барон атты қызметтік ит те қатыстырылып, ол бірден күдік туғызған.
Көлік салонындағы артқы орындықтан полицейлер өсімдік тектес зат салынған үш күмәнді қап тапқан. Тағы тоғыз қап дәл осындай затпен көліктің жүксалғышынан табылған. Сараптама нәтижесі олардың ішінде кептірілген марихуана болғанын растады. Жалпы салмағы — 66 килограмм.
Көлік жүргізушісі мен жолаушысы уақытша ұстау изоляторына жеткізілді. Оларға қатысты Қылмыстық кодекстің 297-бабының 3-бөлігі («Есірткі заттарын ірі көлемде заңсыз сатып алу, сақтау, тасымалдау немесе өткізу») бойынша сотқа дейінгі тергеу басталды.
Күдіктілерге жеті жылдан он екі жылға дейін бас бостандығынан айыру және мүлікті тәркілеу жазасы қарастырылған.
Осыған дейін хабарлағанымыздай, Жамбыл облысы Әділет департаменті бастығының орынбасары пара алу күдігімен ұсталды.